Tropea Film Festival, Macrì: “il legame con il Giappone resiste alla tempesta. Frutti importanti devono ancora arrivare”

“Tra i valori aggiunti del successo straordinario del Tropea Film Festival c’è anche l’ulteriore rafforzamento del rapporto tra Tropea e il Giappone. La presenza del maestro Yutaka Mizutani ha rappresentato l’occasione perfetta per consolidare una collaborazione avviata in maniera pionieristica negli anni precedenti, quando in pochi credevano davvero nella possibilità che quel ponte culturale, turistico e umano potesse produrre risultati concreti. Un percorso che oggi trova conferma anche nell’attenzione alta e continua dei media giapponesi verso Tropea, sempre più raccontata nel Paese del Sol Levante come destinazione riconoscibile, culturale e internazionale“. Usa queste parole il Sindaco Giovanni Macrì per definire, quella col Giappone, un’amicizia che era e resta più forte della tempesta. E lo fa al termine di una visita importante in Comune.

Tropea e il legame con il Giappone

“I nostri ospiti giapponesi del Tropea Film Festival – dice – hanno voluto venire a trovarmi e portarmi alcuni doni dal Giappone, in segno di amicizia e di rispetto. Gesti semplici, ma capaci di raccontare molto più di tante parole. Ho incontrato persone squisite, che conoscono Tropea e la nostra comunità anche attraverso i racconti di Naoyoshi Itani, nostro cittadino onorario e, ormai da anni, autentico ambasciatore della nostra Città in Giappone. Naoyoshi – sottolinea – ha attraversato con noi anche la tempesta e lo ha fatto senza mai voltarsi dall’altra parte, senza rinnegare ciò che insieme avevamo costruito, senza interrompere quel rapporto di sincera e fraterna amicizia che oggi possiamo dire essere ancora più forte. Perché le amicizie vere si riconoscono soprattutto nei momenti difficili“.

“Abbiamo creduto nel rapporto tra Tropea e il Giappone – scandisce il Primo Cittadino – quando qualcuno lo considerava inutile, quando ciò che era stato costruito veniva liquidato come fantasia o qualcosa di privo di risultati concreti. Non abbiamo avuto bisogno di rispondere, abbiamo lasciato rispondere il tempo e, soprattutto, i fatti. I turisti giapponesi arrivano. Le iniziative si realizzano. Lo Spogomi ha portato a Tropea una cultura del rispetto dell’ambiente che ha molto da insegnarci. Un film giapponese è stato già interamente girato nella nostra Città grazie all’investimento del suo regista e proprio dal Tropea Film Festival sta prendendo forma un altro importante progetto cinematografico che, mi auguro, potremo raccontare molto presto. E poi, in questi giorni il nome di Tropea è arrivato su decine di media nipponici grazie alla presenza al Festival di una personalità straordinaria come Yutaka Mizutani“.

“Sarebbe in ogni caso riduttivo – spiega Macrì – misurare questo rapporto soltanto in termini di presenze turistiche, promozione o ritorno economico. Noi teniamo al Giappone soprattutto per ciò che questo incontro tra culture può insegnarci. La cura dell’ambiente. Il rispetto degli altri e degli spazi comuni. La disciplina. La pazienza. Il valore della gentilezza. La capacità di considerare il bene collettivo parte della propria responsabilità individuale. È questo il senso più profondo di un ponte tra comunità lontanissime geograficamente e, tuttavia, capaci di riconoscersi. Oggi, guardando i nostri amici giapponesi entrare in Comune con i loro doni, ho pensato soprattutto a questo. Il ponte non si è spezzato, ha resistito alla tempesta e proprio perché ha saputo resistere, oggi è più solido di prima. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, ma ancora di più siamo onorati dell’amicizia sincera che lega Tropea al Giappone. Continueremo a coltivarla con rispetto, pazienza e gratitudine, perché i rapporti costruiti sulla fiducia richiedono anni per crescere, possono attraversare momenti difficili, ma quando hanno radici profonde continuano a produrre frutti. E sono convinto che i frutti più importanti debbano ancora arrivare”.