Tropea Film Festival, annunciata la presenza di un grande maestro: ricevere l’Honorary Award

Il Comune di Tropea e il Tropea Film Festival annunciano congiuntamente la partecipazione del Maestro Yutaka Mizutani alla quarta edizione del Festival, in programma nella città calabrese dal 20 al 26 settembre 2026. Attore, regista, sceneggiatore e produttore tra i più conosciuti e apprezzati del panorama audiovisivo giapponese, celebre in particolare per il ruolo di Ukyō Sugishita nella popolarissima serie televisiva Aibō, Mizutani sarà Ospite Ufficiale del Tropea Film Festival e protagonista di uno degli appuntamenti internazionali più significativi dell’edizione.

Sabato 26 settembre sarà presentato al pubblico “Piccola felicità”, il suo quarto lungometraggio da regista, scelto dal Tropea Film Festival quale Opera Speciale Invitata.

Nel film Mizutani ricopre contemporaneamente cinque ruoli – ideatore, regista, sceneggiatore, produttore e protagonista – dando vita a un’opera corale in cui si intrecciano le vicende di tre coppie appartenenti a tre diverse generazioni – sessantenni, quarantenni e trentenni – alle prese con momenti decisivi delle loro vite. Attraverso incontri, separazioni e inattesi cambiamenti, il film esplora con sensibilità le relazioni umane e la possibilità di ritrovare speranza e felicità proprio nei momenti più imprevedibili della vita.

Accanto a Yutaka Mizutani, il cast comprende Nobue Ikeya, Nahana, Gamon Kasai, Shuri e Jun Hashimoto. Particolarmente significativa è la presenza di Shuri, figlia di Yutaka Mizutani e affermata attrice giapponese: “Piccola felicità” segna la prima volta in assoluto in cui padre e figlia recitano insieme in un’opera cinematografica.

La fotografia è firmata da Masahiro Aida, direttore della fotografia che da oltre vent’anni collabora alla serie Aibō e che ha curato anche tutti i precedenti film diretti da Mizutani. Le musiche sono composte da Yoshiki Yamamoto, già autore della colonna sonora di Taiyō to Bolero, terzo lungometraggio diretto da Mizutani.

Prodotto in Giappone nel 2026, “Piccola felicità” ha una durata di 151 minuti. La produzione e la distribuzione sono curate da TRYSOME BROS., con la collaborazione di Toei Agency per la distribuzione. Il film ha iniziato il suo percorso nelle sale e nelle proiezioni in tutto il Giappone il 24 aprile 2026.

A Yutaka Mizutani il Tropea Film Festival Honorary Award

Nel corso della sua permanenza a Tropea, il Maestro Mizutani riceverà inoltre il Tropea Film Festival Honorary Award, riconoscimento con il quale il Festival intende rendere omaggio alla sua lunga e prestigiosa carriera e al contributo offerto alla cultura cinematografica e audiovisiva.

Mizutani sarà il primo artista giapponese a ricevere questo riconoscimento nella storia del Tropea Film Festival. Una scelta che assume un valore ulteriore all’interno del percorso di apertura internazionale intrapreso dalla manifestazione e del rapporto sempre più intenso che Tropea sta costruendo con il Giappone.

“La presenza del Maestro Yutaka Mizutani rappresenta un momento di particolare prestigio per la nostra città e testimonia come il dialogo culturale tra Tropea e il Giappone stia assumendo una dimensione sempre più concreta“, dichiara il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì. “Attraverso la cultura e il cinema vogliamo costruire relazioni capaci di durare nel tempo, facendo conoscere Tropea nel mondo e, allo stesso tempo, aprendola all’incontro con culture e sensibilità differenti“.

Il Direttore Artistico del Tropea Film Festival, Emanuele Bertucci, sottolinea: “ospitare Yutaka Mizutani è per noi un grande onore. Non volevamo limitarci a invitarlo come protagonista di una serata, ma rendere omaggio al suo intero percorso artistico e offrire al pubblico italiano l’opportunità di incontrarlo attraverso la sua opera più recente. Piccola felicità racconta sentimenti e relazioni profondamente umane e dimostra ancora una volta come il cinema possa superare qualsiasi distanza geografica o linguistica“.

Tropea e Giappone, un ponte attraverso il cinema

L’arrivo di Mizutani si inserisce in un più ampio percorso di scambio culturale tra Tropea e il Giappone, promosso congiuntamente dall’Amministrazione comunale e dal Tropea Film Festival. La Città di Tropea ha già conferito la cittadinanza onoraria a Naoyoshi Itani, oggi anche Consulente del Tropea Film Festival, mentre nella quarta edizione sarà presente nella Giuria dei Lungometraggi la produttrice giapponese Yuka Kobayashi, prima professionista giapponese chiamata a ricoprire questo ruolo nella storia della manifestazione.

La presenza di Yutaka Mizutani e la proiezione di Piccola felicità rappresentano quindi un ulteriore passo nella costruzione di un rapporto che, attraverso il cinema, punta ad avvicinare Italia e Giappone, creando nuove occasioni di incontro, conoscenza e collaborazione.

Sabato 26 settembre Tropea accoglierà così uno dei protagonisti più rappresentativi della cultura audiovisiva giapponese, trasformando ancora una volta il cinema in un linguaggio capace di unire luoghi, storie e popoli lontani.