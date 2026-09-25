Tropea Blue Jazz, il programma di ottobre: venerdì e sabato tra jazz, swing, blues e contaminazioni

Dopo un settembre che si sta confermando a tutti gli effetti parte dell’alta stagione, Tropea prova a spingersi oltre e guarda ad ottobre come nuova frontiera della destinazione. Da venerdì 2 a sabato 31 ottobre prende forma il Tropea Blue Jazz, la nuova rassegna che porterà musica, atmosfere e occasioni di incontro nelle piazze della città, ogni venerdì e sabato.

La rassegna si svilupperà principalmente tra Piazza Ercole e Piazza Vittorio Veneto, trasformando il centro urbano in un palcoscenico diffuso. Non sarà soltanto jazz in senso stretto. Il Tropea Blue Jazz, infatti, nasce dall’idea della contaminazione, mettendo insieme jazz, swing, blues, sonorità contemporanee e linguaggi musicali diversi. Tutto questo con l’obiettivo di accompagnare Tropea dentro l’autunno, creare occasioni per uscire, incontrarsi, vivere il centro storico e offrire una ragione in più per scegliere la città anche quando l’estate è alle spalle.

Si parte venerdì 2 ottobre con Stolen Jazz Trio in Piazza Ercole e Sasà Calabrese Trio in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 3 ottobre spazio a Collettivo Musicale Calabro in Piazza Ercole e F. Caligiuri Group – Olimpo feat. Michel Godard in Piazza Vittorio Veneto. Venerdì 9 ottobre, invece, si prosegue con Bruno Marrazzo & Rosa Martirano in Piazza Ercole e Giuseppe Santelli Trio in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 10 ottobre, quindi, toccherà a Nova Luna in Piazza Ercole e Nauplia Quartet in Piazza Vittorio Veneto. Venerdì 16 ottobre il carnet prevede l’esibizione dello Swinging Four in Piazza Ercole e del 3 For Queen in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 17 ottobre saranno protagonisti Toxicity Duo in Piazza Ercole e DiStella feat. Federfolla in Piazza Vittorio Veneto.

Venerdì 23 ottobre il cartellone prevede Even Trio in Piazza Ercole e Myriad Jazz Quartet in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 24 ottobre spazio a Rocco Riccelli Quartet in Piazza Ercole e Nives Raso Latin Jazz Quartet in Piazza Vittorio Veneto. Venerdì 30 ottobre si esibiranno Quel Trio feat. Sebastiano Ragusa in Piazza Ercole e Lorenzo Iorio Quartet in Piazza Vittorio Veneto. Chiusura sabato 31 ottobre con The Axolotl Project in Piazza Ercole e Body & Soul in Piazza Vittorio Veneto.

“Tropea Blue Jazz – ricorda il Sindaco Giovanni Macrì – è un esperimento, ma anche una direzione: una scommessa sull’allungamento della stagione, sulla vitalità del centro storico e sulla capacità della città di continuare a produrre cultura, relazioni e qualità anche in autunno. Trattandosi dell’edizione zero e di un calendario articolato su un intero mese, potranno esserci variazioni anche significative negli artisti, nelle sedi e nell’organizzazione delle singole serate. Ogni eventuale aggiornamento sarà comunicato tempestivamente. Ad ottobre Tropea cambia ritmo. E suona Blue“.