Tropea, allarme dei residenti sui rifiuti a Viale Don Mottola: “servono verifiche e chiarezza sulla gestione dell’area”

Il gruppo consiliare “Insieme per Tropea”, guidato da Giuseppe Rodolico, porta all’attenzione dell’Amministrazione comunale le segnalazioni arrivate da alcuni residenti della zona Campo e, in particolare, di Viale Don Mottola, relative all’area utilizzata per la raccolta dei rifiuti. L’iniziativa nasce dalla formale istanza presentata dal consigliere comunale Carmine Sicari, con la quale viene chiesto agli uffici competenti di effettuare una verifica puntuale sulla situazione segnalata dai cittadini e di fare chiarezza sulle condizioni dell’area. Le segnalazioni riguardano la possibile presenza di cattivi odori, rifiuti, sterpaglie e animali infestanti, oltre a presunti disagi legati alle attività di raccolta e al passaggio dei mezzi, anche durante le ore notturne.

Il gruppo di opposizione sottolinea come le circostanze rappresentate dai residenti necessitino ora di un riscontro da parte degli organi competenti, senza anticipare giudizi o conclusioni prima degli accertamenti ufficiali. Nell’istanza viene quindi richiesto un sopralluogo dell’area per verificare concretamente lo stato dei luoghi sotto il profilo del decoro urbano, dell’igiene e della corretta gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Tra gli aspetti sui quali il gruppo consiliare chiede chiarimenti ci sono l’attuale destinazione dell’area e il provvedimento che ne autorizzerebbe l’utilizzo, le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti, eventuali precedenti verifiche o segnalazioni e i provvedimenti adottati nel tempo. Viene inoltre chiesto di chiarire se l’utilizzo dell’area abbia effettivamente carattere temporaneo, come riferito dai residenti, quale sia la programmazione dell’Amministrazione sul futuro dello spazio e se siano necessari ulteriori accertamenti da parte degli organismi sanitari, ambientali o di controllo competenti.

La richiesta di risposte ai cittadini e il richiamo alla TARI

Il gruppo “Insieme per Tropea” chiede che, al termine delle verifiche, venga fornito ai cittadini un riscontro formale e puntuale, con l’indicazione degli eventuali interventi che l’Amministrazione intenderà adottare e delle relative tempistiche. La questione viene posta anche in relazione alla TARI, ricordando che i cittadini contribuiscono economicamente al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e hanno quindi il diritto di chiedere che venga garantito il rispetto degli standard necessari in termini di efficienza, decoro e tutela della vivibilità.

Il gruppo consiliare chiarisce di non voler sostituire il proprio ruolo a quello degli uffici tecnici o degli organismi preposti, ma di voler garantire attenzione alle segnalazioni provenienti dal territorio. “Non intendiamo sostituirci agli uffici o agli organismi competenti e non vogliamo formulare giudizi prima degli opportuni accertamenti. Chiediamo semplicemente che le segnalazioni dei cittadini vengano verificate, che si faccia chiarezza sulla gestione dell’area e che, qualora emergano criticità, vengano individuate e attuate le necessarie soluzioni.”

“Insieme per Tropea”: “Trasparenza, ascolto e tempestività nelle risposte”

Il gruppo consiliare ribadisce che il rapporto tra cittadini e istituzioni debba fondarsi sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla tempestività delle risposte, sottolineando che ogni area della città merita la stessa attenzione amministrativa. Secondo “Insieme per Tropea”, anche Viale Don Mottola e la zona Campo rappresentano parti integranti della comunità tropeana e le richieste dei residenti devono essere valutate con la stessa attenzione riservata a ogni altra zona del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa, viene spiegato, è quello di accertare i fatti, acquisire informazioni ufficiali e, qualora necessario, ottenere interventi concreti.

Il gruppo consiliare annuncia infine che continuerà a seguire la vicenda nelle sedi istituzionali, nell’esercizio del proprio ruolo di opposizione e controllo, con un approccio definito costruttivo ma anche determinato nella tutela delle istanze dei cittadini.