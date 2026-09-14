Tropea, al via l’anno scolastico 2026-2027. Il Sindaco agli studenti: “siete il tesoro della città, su di voi il presente e il futuro della comunità”

Con la riapertura delle scuole ogni comunità torna a interrogarsi sul futuro che vuole costruire. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì e dall’Amministrazione comunale in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, con un augurio rivolto agli studenti, alle famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale della scuola. Un messaggio che pone al centro il valore educativo dell’istruzione, non solo come luogo di apprendimento ma anche come spazio nel quale si formano cittadini consapevoli, capaci di distinguere il vero dal falso, rispettare gli altri, amare il proprio territorio e contribuire alla tutela del bene comune.

Nel suo intervento il primo cittadino sottolinea come la scuola sia chiamata oggi ad affrontare una fase di grandi cambiamenti, segnata dall’innovazione tecnologica ma anche dalla necessità di preservare il valore dei rapporti umani. “Oggi – sottolinea il Primo Cittadino – viviamo grandi opportunità. Strumenti sofisticati ampliano lo sguardo e aprono nuove vie all’apprendimento. Ma proprio mentre riconosciamo la forza dell’innovazione, sentiamo ancora di più il bisogno di ciò che nessuna tecnologia potrà sostituire: la presenza, l’ascolto, l’incontro, la relazione che sostiene e orienta“.

Macrì evidenzia quindi il ruolo della scuola come ambiente nel quale sviluppare rispetto, dialogo e responsabilità, accompagnando i giovani nella costruzione delle proprie relazioni e della propria identità. “Per questo – aggiunge – guardiamo alla scuola con fiducia, chiedendole di continuare ad essere il luogo nel quale si impara a rispettare, a dialogare, a prendersi cura dell’altro, a riconoscere le emozioni, a costruire legami buoni e a crescere nella responsabilità“.

Il ringraziamento a dirigenti e docenti: “A loro affidiamo il bene più prezioso”

Nel messaggio dell’Amministrazione comunale un ruolo centrale viene riconosciuto anche a dirigenti scolastici, insegnanti e operatori della scuola, chiamati quotidianamente ad accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita. “Ai Dirigenti scolastici dei due Istituti cittadini, ai docenti e a tutti gli operatori scolastici – continua Macrì – va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione comunale. A loro affidiamo il bene più prezioso della nostra comunità, certi dell’impegno, della competenza e della passione educativa con cui ogni giorno accompagnano bambini e ragazzi“.

Secondo il sindaco, la collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni rappresenta un elemento fondamentale per aiutare i giovani a diventare cittadini capaci di scegliere consapevolmente e affrontare il mondo con responsabilità. “La scuola sostiene fortemente la famiglia e le istituzioni. Insieme, ciascuno nel proprio ruolo, possiamo aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli, capaci di scegliere il bene, distinguere il vero dal falso e abitare il mondo con responsabilità“, afferma.

L’appello agli studenti: conoscere Tropea per amare e valorizzare la propria terra

L’augurio dell’Amministrazione comunale riguarda anche il rapporto tra i giovani e il territorio. La scuola, secondo Macrì, può svolgere un ruolo importante nel rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso la conoscenza della storia, della cultura e dell’identità di Tropea. Il messaggio rivolto agli studenti è quello di vivere il percorso scolastico come un’occasione di crescita personale, coltivando relazioni, passioni e consapevolezza del valore della propria terra.

“A voi studenti di tutte le età – conclude Macrì – va il mio pensiero più affettuoso. Vivete con gioia questa fase luminosa della vita. Lo studio richiede impegno, ma restituisce la gioia di comprendere il mondo e di gustare meglio la bellezza dell’esistenza. Coltivate le amicizie nate sui banchi, lasciatevi guidare dai docenti e dalle famiglie, conoscete la vostra terra per poterla amare, custodire e valorizzare“. Il sindaco conclude con un messaggio di fiducia verso le nuove generazioni: “Voi siete il nostro tesoro. Su di voi poggiano la bellezza del presente e la certezza del futuro. Buon anno scolastico a tutti gli studenti, alle famiglie e alla scuola intera. L’Amministrazione comunale di Tropea continuerà ad essere al vostro fianco, pronta a collaborare con voi e per voi“.