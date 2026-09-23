Trofeo dello Stretto, grande successo per la 6ª edizione: la classifica finale della competizione

Si è conclusa con numeri importanti la sesta edizione del Trofeo dello Stretto, la manifestazione dedicata alla pesca sportiva che ha portato a Reggio Calabria oltre 35 equipaggi, provenienti anche da fuori regione, per due intense giornate di gara all’insegna della competizione, della sicurezza e della valorizzazione del territorio. L’evento ha confermato il ruolo della pesca sportiva come elemento di attrazione turistica e di promozione del territorio reggino, coinvolgendo sportivi, appassionati e pubblico in uno scenario unico come quello dello Stretto di Messina.

La prima giornata di gara è stata caratterizzata dallo start ufficiale dato direttamente dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha espresso soddisfazione per una manifestazione sempre più orientata verso un percorso comune di promozione turistica del territorio. Le condizioni meteorologiche impreviste hanno messo alla prova gli equipaggi, aumentando il livello di difficoltà della competizione. La seconda giornata ha invece regalato condizioni più favorevoli, con la partenza dall’Arena Ciccio Franco che ha permesso a partecipanti e spettatori di vivere ancora una volta lo spettacolo della gara nel cuore della città.

Sicurezza e innovazione con il tracking GPS sulle imbarcazioni

L’edizione 2026 ha visto anche un ulteriore salto di qualità dal punto di vista organizzativo. L’ASD CH69, attraverso il presidente R. Malara e tutto il direttivo, ha introdotto un sistema di tracking GPS real time su tutte le imbarcazioni partecipanti. Una soluzione pensata per garantire maggiore sicurezza e controllo durante la competizione, confermando l’innovazione come uno dei pilastri fondamentali dell’associazione organizzatrice.

Importanti anche i numeri del pescato: nella prima giornata sono state registrate 69 prede, mentre nella seconda sono state 50, per un totale complessivo di 119 catture. La manifestazione si è conclusa domenica nella suggestiva cornice della terrazza dell’Hotel Excelsior con la cerimonia di premiazione dei primi cinque classificati e con l’assegnazione dei riconoscimenti speciali per la preda più prestigiosa e per la preda dal maggior peso. Ad aggiudicarsi il primo posto della classifica generale è stato il Team Palamiti Kid, capitanato da Marcello Scaglione, con 2355 punti e sette prede catturate.

La classifica finale del Trofeo dello Stretto

Questa la classifica finale:

1° Team Palamiti Kid (cap. Marcello Scaglione) – 2355,00 punti – 7 prede (4+3)

2° Team Defi 2 (cap. Franco Daniele) – 2215,50 punti – 7 prede (1+6)

3° Team Apostoli (cap. Pietro Megale) – 2206,50 punti – 8 prede

4° Team Al Capone (cap. Rosario Viola) – 2022,00 punti – 6 prede (3+3)

5° Team U Gioitanu (cap. Palmiro Quattrone) – 1992,00 punti – 6 prede (3+3)

6° Team Raymarine (Pecchia Mirko) – 1957,50 punti

7° Team Metaltuna (Girolamo Guerrisi) – 1893,00 punti

8° Team Reggio Big Game 2 (Giovanni Zoccali) – 1818,00 punti

9° Team Manta (Gregorio Iannì) – 1773,00 punti

10° Team Satisfaction (Paolo Chirico) – 1757,50 punti

I premi speciali assegnati durante la manifestazione

Oltre alla classifica generale, sono stati assegnati anche alcuni riconoscimenti speciali.

Il premio Preda Prestigiosa è andato al Team Pilothouse, capitanato da Bruno Marrara.

Il premio Multicatture è stato assegnato al Team Big Game, guidato da Mauro Mazzeo.

Il premio Maggior Peso è stato invece conquistato dal Team Lupo Solitario, capitanato da Natale Polimeni.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento a tutti i team partecipanti, agli sponsor e ai collaboratori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dando appuntamento alla settima edizione del Trofeo dello Stretto 2027, per la quale si prevede una partecipazione ancora più ampia.