Tridico attacca la narrazione sulla Calabria: “basta propaganda di regime, serve un’operazione verità”

Una dura critica alla rappresentazione della Calabria degli ultimi anni e un appello a riportare il dibattito pubblico sui dati concreti. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, capodelegazione del M5S a Bruxelles ed ex candidato alla presidenza della Regione Calabria, interviene sul confronto promosso da Franco Petramala, in programma il 9 settembre al T Hotel di Lamezia Terme, dedicato alla condizione reale della regione.

Secondo Tridico, l’incontro rappresenta un’occasione per analizzare senza filtri le criticità economiche e sociali della Calabria, mettendo al centro sanità, sviluppo, aree interne, fondi europei e disuguaglianze territoriali. “La narrazione tossica e artificiale di una Calabria in continua ripresa, alimentata da una propaganda fatta di annunci ad effetto e promesse vuote, si scontra quotidianamente contro la cruda condizione socio-economica di un Mezzogiorno e una Calabria sempre più marginalizzate. È tempo di smontare le favole rassicuranti confezionate sui social da Occhiuto e di tornare alla concretezza dei dati, ed è per questo che esprimo il mio convinto sostegno all’incontro previsto il 9 settembre, al T Hotel di Lamezia Terme e promosso da Franco Petramala”.

L’incontro di Lamezia e la “operazione verità” sulla Calabria

Tridico sottolinea come il confronto promosso dall’ex direttore generale dell’Asp di Cosenza nasca da una domanda che, secondo l’europarlamentare, dovrebbe essere centrale nel dibattito politico regionale: quale sia realmente la condizione della Calabria al di là della sua rappresentazione pubblica. “L’ex dg dell’Asp di Cosenza ha convocato un confronto che parte da una domanda semplice, ovvero qual è la condizione reale della Calabria, al netto della sua rappresentazione. È una domanda che dovrebbe stare al centro del dibattito pubblico regionale e che invece viene sistematicamente sostituita dalla contabilità degli annunci”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure considerate di rilievo nel panorama politico e accademico calabrese. L’introduzione di Agazio Loiero offrirà una lettura del quadro politico e territoriale, mentre la relazione del professor Domenico Cersosimo sarà dedicata agli aspetti economici e sociali. “L’iniziativa mette in campo competenze ed esperienze di altissimo profilo per un’operazione verità non più rinviabile. L’introduzione di Agazio Loiero offrirà una lucida lettura del quadro politico e territoriale, mentre la relazione del professor Domenico Cersosimo garantirà quel rigore analitico sui temi dell’economia e del sociale indispensabile per decostruire la retorica dominante”.

Sanità e mobilità passiva: “Una diseguaglianza diventata censitaria”

Nel suo intervento Tridico richiama anche il tema della sanità calabrese, soffermandosi sul fenomeno della mobilità sanitaria passiva e sulle difficoltà di molti cittadini costretti a spostarsi fuori regione per ricevere cure. “Cersosimo studia da decenni le disuguaglianze territoriali e ha documentato, con ricerche sul campo nelle aree interne calabresi, che la marginalizzazione dei territori è il risultato di scelte politiche e non di una fatalità demografica. Il suo contributo restituirà alla discussione dati verificabili, serie storiche, confronti con il resto del Paese”.

L’europarlamentare cita inoltre le precedenti denunce di Agazio Loiero sulla condizione delle famiglie calabresi che rinunciano alle cure o sono costrette a rivolgersi altrove. “Ad Agazio Loiero va riconosciuto di aver posto la questione con parole nette già a luglio, quando ha denunciato la condizione delle famiglie calabresi che rinunciano alle cure perché non possono permettersi di curarsi altrove. Chi ha i mezzi economici prende un aereo o un treno e va al Nord, alimentando i bilanci sanitari di altre regioni con risorse che sono nostre. Chi non li ha resta, entra nelle liste d’attesa e in molti casi rinuncia. La mobilità passiva è la misura più onesta del fallimento della sanità calabrese, perché racconta una diseguaglianza che ha smesso di essere solo territoriale ed è diventata censitaria. Gli anni del commissariamento hanno prodotto tagli e non riorganizzazione, e i conti in ordine sulla carta si sono pagati con i reparti chiusi”.

Fondi europei, autonomia differenziata e futuro delle aree interne

Tra i temi indicati da Tridico anche la gestione dei fondi di coesione europei e la destinazione delle risorse destinate alla riduzione dei divari territoriali. “A tutto questo si aggiunge una partita che si gioca a Bruxelles e che pesa direttamente sui bilanci dei nostri Comuni: la riprogrammazione dei fondi di coesione verso capitoli estranei alla coesione stessa. Le risorse pensate per ridurre i divari territoriali stanno cambiando destinazione mentre in Calabria mancano medici, treni e strade sicure”.

L’europarlamentare richiama infine alcune delle principali criticità strutturali della regione, dalla questione dell’autonomia differenziata alla crisi delle aree interne e allo spopolamento. “Le questioni poste all’ordine del giorno dell’incontro di Lamezia toccano i pilastri stessi su cui si gioca il futuro del nostro territorio e su cui si concentra quotidianamente la mia azione al Parlamento Europeo. La scelta sciagurata dell’Autonomia Differenziata rappresenta una minaccia mortale che spacca l’Italia e istituzionalizza le disuguaglianze, affiancata dal dramma di una sanità pubblica al collasso che priva le persone del diritto fondamentale alla salute. A questo si somma la crisi profonda delle aree interne, piagate dal continuo spopolamento, e un’assenza strutturale di prospettive di sviluppo capace di offrire opportunità concrete ai giovani”.

Tridico conclude ribadendo la necessità di un confronto pubblico basato su dati e analisi, individuando nel dibattito aperto uno strumento essenziale per costruire nuove politiche di sviluppo. “Affrontare la condizione complessa della Calabria richiede il coraggio della verità. Spazi di dibattito aperto come quello di Lamezia rappresentano presidi fondamentali di democrazia e partecipazione civile: solo partendo dai dati reali, senza filtri o finzioni, potremo pretendere politiche di coesione efficaci e restituire finalmente dignità, diritti e futuro alla comunità calabrese”.