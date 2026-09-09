Treni in Calabria, dal 13 settembre stop e modifiche alla circolazione di alcune tratte: l’annuncio e i dettagli

Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria in Calabria. A partire da domenica 13 settembre e fino al 12 dicembre, i collegamenti del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) saranno interessati da cancellazioni totali o parziali e da una riprogrammazione del servizio con autobus sostitutivi. La rimodulazione riguarderà diverse tratte regionali, con i bus che effettueranno fermata in tutte le località intermedie previste dal collegamento ferroviario, garantendo così la continuità degli spostamenti per i viaggiatori.

Nello stesso periodo saranno coinvolti anche alcuni treni Intercity. I convogli 558, 562, 564 e 566, in collegamento con la Puglia, saranno deviati lungo il percorso Lamezia Terme-San Lucido, con modifica dell’itinerario da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme e successivo proseguimento sulla direttrice per Sibari. Per i passeggeri Intercity nella tratta tra Catanzaro Lido e Sibari sarà attivato un servizio autobus sostitutivo con fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo collegato al treno Intercity 562 effettuerà inoltre una fermata aggiuntiva anche a Cutro.

Tempi di viaggio più lunghi e limitazioni sul trasporto

Trenitalia comunica che i tempi di percorrenza dei viaggi effettuati in autobus potrebbero aumentare, anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, la disponibilità dei posti sui bus potrebbe essere inferiore rispetto alla normale offerta ferroviaria. Sui mezzi sostitutivi sarà consentito il trasporto delle bici pieghevoli, mentre non sarà possibile portare altre tipologie di biciclette né mezzi di micromobilità elettrica. Per quanto riguarda gli animali, saranno ammessi gratuitamente gli animali di piccola taglia custoditi in trasportino e i cani guida per persone non vedenti. Non sarà invece consentito il trasporto di cani di grossa taglia.

In vista della partenza, i viaggiatori sono invitati a consultare i canali informativi di Trenitalia e le comunicazioni relative alle variazioni del servizio inviate tramite mail o SMS ai clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. I canali di acquisto risultano aggiornati con le modifiche previste dal nuovo programma di circolazione. Le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, nella sezione Infomobilità, e attraverso il servizio Smart Caring personalizzato sull’App di Trenitalia. Per ulteriori chiarimenti è inoltre attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

Proseguono gli interventi di potenziamento sulla jonica

Dopo la pausa estiva dei cantieri, per venire incontro alle esigenze di turisti e pendolari del territorio, da domenica 13 settembre e fino al 12 dicembre riprendono i lavori fra Sibari e Crotone, per il completamento di alcuni interventi finanziati anche con fondi PNRR, attività indispensabili per il miglioramento dell’infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio.

In particolare, saranno eseguiti interventi di consolidamento/rinnovamento e miglioramento sismico di alcuni ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici ad una futura velocizzazione e riclassificazione della tratta. Previsti, inoltre, anche in questa fase, gli interventi per l’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Traffic Management System), sistema adottato sulle linee alta velocità che garantisce un miglioramento dell’infrastruttura sotto il profilo della regolarità, della circolazione e della qualità del servizio; nell’ambito dei lavori di elettrificazione, infine, continueranno le attività di completamento degli interventi per l’allestimento delle Sottostazioni elettriche e delle altre opere per la trazione elettrica ferroviaria lungo la linea.