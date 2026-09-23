Trebisacce avrà il suo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco: parte l’iter per assegnare il personale

Il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 giugno 2026 formalizza l’istituzione del presidio. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha richiesto un interpello nazionale per consentire l’attivazione dei servizi in attesa dell’assegnazione di un organico proprio. Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce è stato ufficialmente istituito come sede permanente alle dipendenze del Comando di Cosenza. Il provvedimento è contenuto nel decreto firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’8 giugno 2026, che inserisce Trebisacce nell’organizzazione territoriale dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’istituzione risponde alla necessità di migliorare il dispositivo di soccorso nella provincia di Cosenza, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, dei tempi di intervento nelle aree di competenza, dell’organizzazione delle coperture operative e delle distanze dalle altre sedi del servizio antincendio. Il decreto recepisce la proposta del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, sulla quale è stato espresso il parere favorevole del Direttore regionale per la Calabria, e dispone l’istituzione del distaccamento nelle more dell’incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale.

Un passaggio che trova ora seguito nelle iniziative avviate per l’assegnazione del personale necessario al funzionamento della nuova sede. Come riportato in una comunicazione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, l’avvenuta sottoscrizione del decreto ministeriale era stata resa nota nel giugno scorso, in occasione della visita in Calabria dei Sottosegretari al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino.

Nella stessa occasione era stato chiarito che l’assegnazione del personale al nuovo distaccamento sarebbe avvenuta non appena compatibile con le effettive disponibilità di personale neoassunto e con l’adeguamento della dotazione organica conseguente all’istituzione della sede permanente. Nel frattempo, il distaccamento di Trebisacce ha operato durante i turni diurni grazie alla dislocazione di una delle squadre disponibili nell’ambito della Convenzione AIB, relativa alle attività antincendio boschivo.

Per rispondere alle esigenze di soccorso del territorio e favorire l’attivazione dei servizi, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, Maurizio Lucia, ha compiuto un ulteriore passaggio amministrativo. Con nota prot. DIRCAL 19604 del 21 settembre 2026, ha richiesto agli uffici dipartimentali competenti di promuovere un interpello su scala nazionale, finalizzato a individuare un numero adeguato di unità operative, tra Vigili del Fuoco, Capi Squadra e Capi Reparto, da assegnare temporaneamente al Comando di Cosenza per le esigenze del distaccamento di Trebisacce.

La soluzione proposta consentirebbe di procedere all’attivazione dei servizi nelle more dell’assegnazione di un organico proprio alla nuova sede permanente. L’istituzione del distaccamento è dunque formalmente avvenuta con il decreto ministeriale dell’8 giugno. La richiesta di interpello nazionale costituisce il successivo passaggio per individuare il personale necessario alla sua operatività, in attesa della definizione della dotazione organica definitiva. Per Trebisacce e per il territorio circostante, il percorso avviato riguarda il rafforzamento di un servizio essenziale, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del soccorso e garantire una risposta più adeguata alle esigenze delle aree interessate.