Traversata della Riviera dei Cedri: da Dino a Cirella, la gara in acque libere

Venticinque chilometri di mare aperto, dall’Isola Dino all’Isola di Cirella, attraversando uno degli scenari più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Domenica 13 settembre 2026 torna la Dino–Cirella, la grande traversata in acque libere che quest’anno si svolgerà nella prestigiosa cornice del Peperoncino Festival. Una sfida sportiva, ma anche un viaggio attraverso la Riviera dei Cedri, pensato per unire sport, territorio e promozione delle straordinarie bellezze naturali della Calabria.

Partenza da Praia a mare, arrivo a Cirella

La partenza è prevista alle ore 8.30 dal Lido Caporena di Praia a Mare.

Da qui gli atleti inizieranno un percorso di circa 25 chilometri, lasciandosi alle spalle l’Isola Dino e dirigendosi verso sud.

Uno dei momenti più suggestivi sarà il passaggio davanti all’Arcomagno di San Nicola Arcella, autentico monumento naturale della Riviera dei Cedri.

La traversata proseguirà quindi lungo le acque antistanti Scalea, Santa Maria del Cedro e Grisolia, fino a raggiungere Diamante e Cirella.

L’arrivo è previsto indicativamente intorno alle ore 15.30 al Lido Le Sirene di Cirella, compatibilmente con le condizioni meteo-marine. Un viaggio di circa sette ore durante il quale vento, correnti e stato del mare potranno incidere sull’andamento della prova, rendendo ancora più impegnativa una distanza che richiede preparazione fisica, esperienza e grande capacità di gestione.

Tropeano ed Edatti affrontano i 25 km in solitaria

A tentare l’intera traversata individualmente saranno Egor Tropeano ed Elena Edatti. Tropeano, atleta calabrese originario di Mendicino, vanta importanti esperienze internazionali nelle acque libere e nel nuoto in condizioni estreme. Nel 2026 è arrivato anche il prestigioso ingresso nel Guinness World Records, grazie al record dell’ora a rana stabilito ad Antalya, in Turchia, con 4.245 metri percorsi in sessanta minuti. Accanto a lui ci sarà Elena Edatti, specialista delle lunghe distanze e atleta con importanti esperienze nelle grandi traversate in acque libere.

Entrambi affronteranno tutti i 25 chilometri senza cambi, dalla partenza di Praia a Mare fino all’arrivo a Cirella. Una prova nella quale alla resistenza fisica dovranno aggiungersi capacità di alimentarsi durante lo sforzo, gestione delle energie, lettura delle correnti e soprattutto una grande forza mentale.

Cinque nuotatori per la staffetta

La stessa distanza sarà affrontata in staffetta da Francesco Manna, Alfredo Porcaro, Fabrizio Posterivo, Matteo Mazzotta e Ivan Favretto. I cinque nuotatori si alterneranno lungo il percorso con l’obiettivo di completare insieme i 25 chilometri. Due differenti interpretazioni della stessa sfida: da una parte Tropeano ed Edatti, impegnati individualmente per l’intera distanza; dall’altra la staffetta, nella quale saranno condivisione dello sforzo, strategia e spirito di squadra a scandire il viaggio verso Cirella.

Sport e territorio nel peperoncino festival

L’inserimento della Dino–Cirella nel Peperoncino Festival rafforza il valore promozionale della manifestazione. Uno degli appuntamenti più conosciuti di Diamante incontra il mondo delle acque libere, dando vita a un connubio tra sport, turismo, cultura, ambiente e valorizzazione del territorio. La traversata offrirà infatti una prospettiva straordinaria della costa: Isola Dino, Arcomagno, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Diamante e Isola di Cirella.