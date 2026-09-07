Trasporti in Calabria, ok alla riapertura della tratta Sibari-Crotone: accolte le proposte di Elisa Scutellà

La riapertura della tratta ferroviaria Sibari-Crotone è il risultato più rilevante tra le osservazioni accolte in commissione sul Piano regionale dei trasporti della Calabria presentate dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà. Il consigliere regionale ha espresso soddisfazione per l’approvazione delle proposte avanzate, con particolare attenzione al problema dell’isolamento della fascia jonica calabrese e alla necessità di rafforzare i collegamenti ferroviari e viari del territorio. “Sono molto soddisfatta per l’approvazione in sede di commissione delle proposte e osservazioni che ho avanzato sul piano regionale dei trasporti”, ha dichiarato Elisa Scutella.

Complessivamente sono state nove le osservazioni e integrazioni al Piano regionale dei trasporti recepite dalla commissione su proposta della capogruppo del M5S. Tra queste, la principale riguarda proprio la riattivazione del collegamento ferroviario oggi sospeso tra Sibari e Crotone. “In totale sono state nove le osservazioni e integrazioni al piano che sono state recepite dalla commissione e che ho avanzato con particolare riguardo al problema dell’isolamento della zona jonica calabrese – continua la Scutellà – Fra queste la più importante è certamente la riapertura della tratta Sibari-Crotone che verrà riattivata al più presto, senza che questo influisca negativamente sull’andamento dei lavori di elettrificazione che attendiamo ormai da troppi anni”.

Secondo quanto riferito durante l’audizione dal direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Claudio Moroni, le corse sulla tratta Sibari-Crotone, attualmente sospese, dovrebbero riprendere già a dicembre. Sono previste soltanto alcune chiusure temporanee legate alle esigenze dei cantieri, comunque limitate dal punto di vista quantitativo.

Potenziamento della linea Sibaritide-Paola verso l’Alta Velocità

Tra le altre osservazioni accolte figura anche il potenziamento della linea Sibaritide-Paola, attraverso la piena attuazione della mozione numero 41 del 7 luglio 2026, sempre a firma di Elisa Scutella e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 5 agosto 2026. L’intervento viene considerato strategico per migliorare l’accesso della fascia jonica all’Alta Velocità, con l’obiettivo di aumentare il numero delle corse giornaliere e ottimizzare le frequenze soprattutto nelle fasce orarie di maggiore utilizzo.

Un’altra proposta accolta riguarda la SS534, arteria considerata fondamentale per collegare il versante jonico, i comuni dell’Arbëria e il Parco Nazionale del Pollino. Su iniziativa della Scutella, la zona è stata riconosciuta come area interna ad alta valenza identitaria, culturale e turistica, da valorizzare attraverso una maggiore integrazione con i trasporti regionali e interregionali e con il nodo di Tarsia.

Scutella: “Il compito dell’opposizione seria è anche dare un contributo”

La capogruppo del Movimento 5 Stelle ha sottolineato il significato politico del lavoro svolto, rivendicando un ruolo propositivo dell’opposizione e non soltanto di denuncia. “Da sempre sostengo – dichiara la Scutella – che il compito di un’opposizione seria non è solo quello di denunciare le falle di una programmazione miope, ma provare anche a dare un contributo. È con questo spirito che ho depositato il documento di osservazioni e integrazioni articolato in nove punti fondamentali che sintetizza e rilancia alcune delle battaglie portate avanti, sia all’interno delle assemblee istituzionali sia al fianco delle comunità locali, per garantire una rete più moderna ed efficiente di collegamenti in grado di ridurre l’isolamento della nostra Regione. Per ora incassiamo questo primo risultato positivo, ben consapevoli che su questo fronte ci sono ancora molti ritardi da colmare”.