Trasferta complicata per la Futura: reggini ko 5-1 nel test match di Sala Consilina

Prova di carattere e intensità per Futura e Sala Consilina: un antipasto delle insidie che attendono i gialloblù nella prima di campionato ad A2 Elite. La Cadi Antincendi Futura ha affrontato in amichevole la Sporting Club Sala Consilina, un test che si è rivelato molto più di una semplice sgambata. Una prova che serviva, eccome, ad entrambe le squadre. Un viaggio lungo e complicato per i gialloblu (partita inizia con 2 ore di ritardo) che hanno messo in evidenza la determinazione e la solidità del gruppo.

Il match, terminato con il punteggio di 5-1 in favore dei padroni di casa, squadra militante in massima serie, è stato tutt’altro che una partita agevole. Si è trattato di un antipasto di quel che potrebbero essere le insidie nella prima di campionato, il 19 settembre a Formia, nella prima giornata di A2 Elite.

Gara vera, a tratti maschia e difensiva, dove entrambe le squadre hanno sudato, lottato e giocato con serietà. Un’amichevole solo sulla carta, ma sul campo si è vista tutta la cattiveria agonistica e l’intensità di un incontro ufficiale. Per i gialloblù, il tabellino dei marcatori si arricchisce con il nome della new entry Christian Dos Santos, andato a segno con il gol del 2 a 1.