Trapani-Reggina, si gioca a… Capaci: la decisione sullo stadio che ospiterà il match

In attesa della super sfida del Granillo fra Reggina e Igea Virtus di domenica 27 settembre, arriva un’importante comunicazione sulla sfida successiva, quella che vedrà gli amaranto impegnati contro il Trapani, il prossimo 4 ottobre. La partita non si disputerà a Trapani, allo stadio Provinciale, bensì allo stadio Antonino Cardinale di Capaci (Palermo). “A seguito di richiesta della società FC Trapani 1905 accolta dall’As Reggina 1914, nonché di successiva ratifica, si comunica che la gara tra Trapani e Reggina, in programma domenica 4 ottobre e valevole per la sesta giornata del campionato di serie D girone I, si disputerà allo stadio Antonino Cardinale di Capaci (Palermo). Il calcio d’inizio è stato fissato per le ore 15:30“, si legge nella nota del club.

Il Trapani, da inizio stagione, non gioca allo Stadio Polisportivo Provinciale a causa di un duro contenzioso legale e di forti attriti tra la società (guidata dal presidente Valerio Antonini) e l’ente proprietario dell’impianto, il Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia).