Tragico incidente sulla SS106 a Bovalino: morto un automobilista, quattro feriti e strada chiusa

A causa di un incidente tra due veicoli la strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico a Bovalino (RC), tra il km 85,00 e il km 86,00. Nel sinistro una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.