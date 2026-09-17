Tragico incidente sulla SS106 a Bovalino: morto un automobilista, quattro feriti e strada chiusa

L’incidente tra due veicoli ha provocato la chiusura del tratto jonico tra i km 85 e 86. Traffico deviato sulla viabilità locale, sul posto forze dell’ordine, 118 e squadre Anas

Incidente stradale al tramonto sulla costa
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A causa di un incidente tra due veicoli la strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico a Bovalino (RC), tra il km 85,00 e il km 86,00. Nel sinistro una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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