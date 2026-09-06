Tragedia sul lavoro in Sicilia, operaio muore incastrato in una mietitrice

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la Sicilia. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto nella zona compresa tra Alcamo, nel Trapanese, e Grisì, frazione di Monreale, in provincia di Palermo. La vittima è rimasta incastrata all’interno di una mietitrice, un macchinario utilizzato nelle attività agricole, mentre il ferito è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo in condizioni giudicate gravi a causa dei diversi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le indagini sono state avviate per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Incidente con una mietitrice: inutili i soccorsi per la vittima

L’incidente si è verificato durante un’attività lavorativa nei campi, in un’area rurale situata tra Alcamo e Grisì. Secondo le prime informazioni, uno dei lavoratori coinvolti sarebbe rimasto bloccato all’interno della mietitrice, senza riuscire a liberarsi. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un secondo lavoratore coinvolto nell’incidente ha invece riportato diversi traumi ed è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono state definite gravi.

Indagini dei carabinieri e dello Spresal dell’Asp

Dopo la tragedia sono scattati gli accertamenti per chiarire ogni aspetto dell’incidente sul lavoro. Le indagini sono condotte dai carabinieri insieme ai tecnici dello Spresal dell’Asp, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale. Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto, verificare le modalità con cui si è svolta l’attività lavorativa e accertare il rispetto delle norme di sicurezza previste per l’utilizzo dei macchinari agricoli.