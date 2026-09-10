Tragedia nelle Filippine, traghetto passeggeri va a fuoco in mare: almeno 5 morti e decine di dispersi, immagini drammatiche | VIDEO

Un incendio a bordo di un traghetto passeggeri nelle Filippine ha provocato una tragedia in mare. La nave MV June Aster è stata avvolta dalle fiamme mentre era in navigazione nella zona di Palawan, lasciando almeno 5 persone morte e decine di altre disperse secondo i primi bilanci diffusi dalle autorità. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite mentre il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe ancora cambiare. Il traghetto, secondo le informazioni disponibili, trasportava 134 persone, di cui 117 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio. La nave era partita da Manila ed era diretta verso Coron, una nota località turistica dell’area di Palawan, quando è stato segnalato l’incendio a bordo.

Le prime ricostruzioni riferiscono che alcuni superstiti avrebbero raccontato di aver udito una forte esplosione prima che le fiamme si propagassero rapidamente. L’origine dell’incendio non è stata ancora chiarita e le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso: decine di persone ancora disperse

La Guardia Costiera filippina, insieme ad altre unità di soccorso, ha avviato le operazioni per recuperare i passeggeri coinvolti. Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, 43 persone sarebbero state tratte in salvo, mentre oltre 80 persone risultano ancora disperse. Le autorità hanno precisato che i numeri sono provvisori e potrebbero modificarsi con il proseguimento delle ricerche. Le operazioni sono state rese più difficili dalle condizioni in mare, dal fumo intenso sprigionato dall’imbarcazione e dalle difficoltà di avvicinamento al traghetto ancora interessato dall’incendio. I soccorritori hanno lavorato per individuare eventuali superstiti e recuperare informazioni utili sulla sorte delle persone presenti a bordo.

Al momento non esiste una ricostruzione definitiva sulle cause del rogo. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, senza escludere alcuna possibilità, mentre proseguono gli accertamenti tecnici sulla nave e sulle circostanze che hanno portato allo sviluppo dell’incendio. La compagnia proprietaria del traghetto avrebbe comunicato la propria collaborazione con le autorità impegnate nelle indagini e nelle attività di soccorso.