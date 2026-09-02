Tragedia nei campi a Palermo, operaio del Gambia perde la vita dopo un grave incidente

Tragedia sul lavoro in un’azienda agricola di Ciminna, nel territorio della provincia di Palermo, dove un operaio di 30 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente. La vittima è Camara Dramane, cittadino originario del Gambia, rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo sul quale si trovava mentre era impegnato nella propria attività lavorativa. L’incidente si è rivelato fatale: l’uomo avrebbe riportato una grave ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’operaio.

Incidente mortale sul lavoro a Ciminna: il mezzo si è ribaltato durante le attività agricole

Secondo le prime informazioni disponibili, la tragedia si è verificata all’interno di un’azienda agricola di Ciminna, dove Camara Dramane si trovava a bordo di un mezzo che, per cause ancora in fase di accertamento, si è improvvisamente ribaltato. L’impatto avrebbe provocato una lesione gravissima nella zona del collo, risultata fatale per il giovane lavoratore. La dinamica dell’incidente non è stata ancora completamente ricostruita e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti al ribaltamento. La morte dell’operaio riporta nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, in particolare nei settori agricoli, dove l’utilizzo quotidiano di mezzi e attrezzature può comportare rischi elevati se non vengono rispettate tutte le misure di prevenzione previste.

Inutili i soccorsi del 118: per il 30enne non c’è stato nulla da fare

Dopo l’allarme è scattata la macchina dei soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente nell’area dell’azienda agricola, ma le condizioni dell’operaio erano ormai disperate. Nonostante gli interventi dei soccorritori, per Camara Dramane non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti conoscevano il lavoratore e nella comunità locale. L’uomo, originario del Gambia, lavorava nel settore agricolo, un comparto che in Sicilia rappresenta una delle principali realtà occupazionali per molti lavoratori italiani e stranieri.

Indagini affidate ai Carabinieri e ai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo

Sulla tragedia sono state avviate le indagini per accertare ogni aspetto dell’accaduto. A occuparsi degli accertamenti sono i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, il servizio che si occupa della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, verificare le condizioni del mezzo coinvolto e accertare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti serviranno anche a stabilire se vi siano eventuali responsabilità legate alle procedure operative, alla manutenzione del mezzo o alle condizioni in cui si stava svolgendo l’attività lavorativa.