Tragedia in un cantiere in Sicilia, imprenditore muore travolto dal crollo di un muro

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Bivona, in provincia di Agrigento. Il 53enne Salvino Pullara, titolare di un’impresa edile, è morto dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre stava eseguendo alcuni lavori all’interno di un’abitazione. La tragedia si è consumata in contrada Santa Margherita, dove l’imprenditore si trovava insieme al figlio di 24 anni. I due stavano effettuando interventi per conto del proprietario dell’immobile quando, per cause ancora da accertare, una struttura muraria ha ceduto improvvisamente, investendo entrambi. Per Salvino Pullara non c’è stato nulla da fare. I medici del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferito anche il figlio dell’imprenditore: trasferito in ospedale ad Agrigento

Nel crollo è rimasto coinvolto anche il figlio della vittima, un giovane di 24 anni, che ha riportato ferite ed è stato soccorso dai sanitari. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, le condizioni del giovane sarebbero particolarmente gravi e il 24enne sarebbe in pericolo di vita. La notizia ha rapidamente suscitato apprensione nella comunità locale, dove la famiglia Pullara è conosciuta per l’attività nel settore dell’edilizia.

Indagini in corso sulle cause del crollo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno portato al cedimento del muro. Gli investigatori dovranno verificare le condizioni del cantiere, le modalità con cui erano in corso i lavori e tutti gli elementi utili a chiarire perché la parete abbia improvvisamente perso stabilità. Il caso si inserisce nel drammatico quadro degli incidenti sul lavoro, un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze in materia di sicurezza, soprattutto nei settori caratterizzati da attività manuali e interventi nei cantieri edili.