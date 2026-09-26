Tragedia in Calabria, rinvenuto il cadavere di una 78enne scomparsa un mese fa

È stata trovata morta Maria Santandrea, la donna di 78 anni scomparsa da Frascineto, in provincia di Cosenza, lo scorso 27 agosto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto questa sera in contrada Marzano, nel territorio del Comune di Morano Calabro, al termine di settimane di ricerche che finora non avevano dato esito. La scoperta è avvenuta grazie ad alcuni motociclisti impegnati in un’escursione nella zona. Sono stati loro a individuare alcuni effetti personali appartenenti alla donna, tra i quali anche il documento di riconoscimento, e a dare immediatamente l’allarme.

L’ultimo avvistamento nella zona di Castrovillari

Nel corso delle ricerche era stato segnalato anche un ultimo avvistamento della 78enne. La donna sarebbe stata vista nella zona di Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. Da quel momento non erano più arrivate informazioni sulla sua posizione. Le ricerche non avevano consentito di localizzarla, fino alla scoperta degli effetti personali e successivamente dei resti nella zona di contrada Marzano. Il ritrovamento in un’area diversa da quella dell’ultimo avvistamento segnalato conclude così, nel modo più drammatico, la lunga ricerca della donna.

Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e magistrato

Dopo l’allarme lanciato dai motociclisti, nella zona sono intervenuti gli agenti di Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno. Gli accertamenti dovranno ora ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte della 78enne e chiarire cosa sia accaduto dopo la sua scomparsa. La presenza del magistrato sul luogo del ritrovamento consentirà di coordinare gli accertamenti necessari per fare luce sulla vicenda.

L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte

Al momento, sulle cause della morte di Maria Santandrea non sono disponibili elementi conclusivi. A stabilirle dovrà essere l’autopsia, che sarà fondamentale per chiarire le circostanze del decesso. Il corpo è stato infatti trovato in avanzato stato di decomposizione, dopo circa un mese dalla scomparsa. Saranno quindi gli accertamenti medico-legali a fornire le risposte necessarie sulle cause della morte. Con il ritrovamento di questa sera si chiude la fase delle ricerche della 78enne, ma si apre quella degli accertamenti per ricostruire gli ultimi momenti della sua vita e comprendere cosa sia accaduto dal giorno in cui si erano perse le sue tracce.