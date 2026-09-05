Tragedia in Calabria, auto fuori strada: morti due uomini di Filandari

È di due morti il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte in provincia di Vibo Valentia, lungo la strada provinciale 17, nei pressi della rotatoria di Zungri, sul rettilineo in direzione Mesiano. A perdere la vita sono stati Domenico Colacchio, 52 anni, e Rocco Cichello, 37 anni, entrambi residenti a Filandari, piccolo centro della provincia di Vibo Valentia dove la notizia ha suscitato profondo dolore e sgomento. La tragedia si è consumata in un tratto di strada che collega diversi centri del territorio vibonese. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo sul quale viaggiavano i due uomini è improvvisamente uscito fuori strada, senza lasciare loro scampo.

La dinamica dell’incidente a Zungri: l’auto fuori strada, indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione effettuata sulla base dei primi accertamenti, la vettura procedeva lungo la provinciale 17 in direzione Mesiano quando, per motivi che dovranno essere chiariti dagli investigatori, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto è quindi finita fuori dalla carreggiata. Al momento, secondo quanto emerso dalle verifiche condotte dai Carabinieri, sarebbe escluso il coinvolgimento di un altro veicolo. Resta dunque da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura e quali siano stati gli elementi che hanno determinato il tragico schianto. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Soccorsi e rilievi dei Carabinieri dopo l’incidente mortale

Subito dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi necessari per documentare la scena dell’incidente. Gli accertamenti tecnici serviranno a raccogliere tutti gli elementi utili per definire la dinamica dell’uscita di strada e comprendere se abbiano inciso fattori legati alle condizioni della carreggiata, alla guida o ad altre circostanze ancora da verificare.