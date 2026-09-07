Tragedia alla Riserva dello Zingaro: escursionista inglese muore dopo un malore sul sentiero costiero

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico presso la Riserva Naturale Zingaro (Trapani) per un escursionista deceduto in seguito ad un importante malore. Si è concluso nella serata di domenica un intervento di soccorso lungo il sentiero costiero della Riserva Naturale Orientata Zingaro, nel tratto compreso tra il Museo della Manna ed il Museo Naturalistico, per un uomo di nazionalità inglese di 56 anni, in vacanza con la moglie in provincia di Trapani.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica, quando la moglie dell’uomo ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, dopo che il marito si è accasciato a terra, in preda ad un malore, lungo il sentiero che collega le varie calette della Riserva Naturale Zingaro. La Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha attivato prontamente la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani che ha richiesto l’intervento del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Sono partite immediatamente verso la Riserva Zingaro tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Palermo, composte anche da personale medico. L’assenza di un elicottero dotato di verricello nella flotta del Servizio Sanitario della Regione Siciliana — che dispone unicamente di eliambulanze con obbligo di atterraggio — ha reso impossibile il soccorso aereo, vista la mancanza di aree idonee all’atterraggio nella zona dell’intervento. Le squadre del Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118 hanno quindi dovuto raggiungere l’uomo a piedi. Purtroppo, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione avanzata, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ricevute le autorizzazioni di rito da parte dell’Autorità Giudiziaria, si sono succedute le operazioni di recupero e trasporto della salma, concluse intorno alla prima serata. Preziosa collaborazione della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, della Stazione Carabinieri di San Vito Lo Capo, del personale del Corpo Forestale intervenuto ed del personale della Riserva Naturale Orientata Zingaro.