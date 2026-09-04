Tragedia a Reggio Calabria: giovane si lancia dal cavalcavia dell’A2 a Pentimele | FOTO

Questa notte si è consumata una terribile tragedia che ha lasciato l’intera comunità in un profondo stato di grande sgomento. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo si è lanciato dall’ultimo cavalcavia dell’A2, il tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria nel territorio comunale reggino, precipitando drammaticamente nel vuoto. Il tragico evento si è verificato esattamente in corrispondenza dell’ex cava di Pentimele, situata nella nota zona di Pentimele. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare e il violentissimo impatto al suolo si è rivelato immediatamente fatale.

L’intervento della Polizia Stradale e degli investigatori a Pentimele

Fin dalle prime luci di stamani, l’area sottostante il viadotto è stata isolata per consentire le operazioni di rito. Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della polizia stradale congiuntamente agli investigatori, i quali hanno avuto il delicato compito di mettere in sicurezza l’area e procedere al recupero del cadavere. Le squadre scientifiche e le autorità competenti stanno lavorando incessantemente sui rilievi del caso, con l’obiettivo di raccogliere ogni elemento utile per ricostruire l’esatta dinamica di questo folle gesto che ha spezzato tragicamente una giovane vita.

Massimo riserbo sulle indagini e sgomento nella comunità

Al momento, le forze dell’ordine mantengono il più stretto riserbo sull’identità del giovane e sulle possibili motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere un atto così estremo. Gli inquirenti hanno confermato che non verranno forniti ulteriori dettagli alla stampa e all’opinione pubblica, una scelta doverosa vista l’estrema delicatezza della situazione e la necessità di tutelare il dolore dei familiari. La diffusione della notizia ha generato un sentimento di grande sgomento non solo tra i residenti della zona Pentimele, ma in tutta la cittadinanza, attonita di fronte a un dramma così inaspettato e doloroso.