Tragedia a Palermo: morto il rider ferito nello scontro con una bici elettrica

È morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Zora, il rider di di 37 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri al Foro Italico. L’uomo, impegnato nel lavoro di consegna a domicilio, era stato coinvolto in un violento scontro mentre si trovava a bordo del proprio scooter, riportando ferite che fin da subito erano apparse molto gravi. Nonostante gli interventi dei sanitari e il ricovero in ospedale, nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso. La morte di Salvatore Zora lascia nel dolore la famiglia: il rider lascia la moglie e due figlie piccole.

Il tragico incidente al Foro Italico di Palermo

L’incidente si è verificato nella zona del Foro Italico di Palermo, una delle aree più frequentate della città. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto lo scooter guidato da Salvatore Zora e una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni. Le condizioni del rider sono apparse immediatamente molto serie. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Dopo ore di apprensione, però, è arrivata la notizia più drammatica: il 37enne non ce l’ha fatta. Restano ora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.

Il cordoglio e l’allarme della Cgil sulla sicurezza dei lavoratori

La morte di Salvatore Zora ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei lavoratori sulle strade, in particolare per chi svolge attività di consegna e trascorre gran parte della giornata in movimento. La Cgil, intervenendo sulla tragedia, ha sottolineato la necessità di andare oltre il semplice cordoglio e affrontare il tema della tutela di chi lavora quotidianamente sulla strada. “Di fronte all’ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile”, ha dichiarato il sindacato in una nota.