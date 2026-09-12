Tragedia a Cariati, violento scontro tra auto e moto: muore un giovane

Un nuovo drammatico incidente scuote la Calabria. Nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre 2026, un violento impatto tra una automobile e una motocicletta ha provocato la morte di una persona a Cariati, nel territorio della provincia di Cosenza. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore della giornata e la gravità dello scontro ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Nonostante i tentativi di assistenza, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra il mezzo a due ruote e l’auto. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la sequenza dei momenti che hanno preceduto l’impatto e stabilire eventuali responsabilità. L’area interessata dall’incidente è stata raggiunta dai mezzi di emergenza e dalle pattuglie incaricate dei rilievi. Le operazioni hanno permesso di raccogliere gli elementi utili alle indagini e di gestire la situazione sulla viabilità della zona.

La Strada Statale 106 Jonica è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni

Anas comunica che la Strada Statale 106 Jonica è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 301,850 in località Cariati (CS) a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

La Calabria ancora sotto shock per le vittime della strada

La tragedia di Cariati riaccende il tema della sicurezza sulle strade calabresi, dove gli incidenti con il coinvolgimento di moto e automobili continuano a rappresentare una delle principali emergenze. Gli scontri tra veicoli diversi possono avere conseguenze particolarmente gravi soprattutto per i motociclisti, maggiormente esposti in caso di impatto. La comunità locale è stata colpita dalla notizia della morte della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti per comprendere ogni dettaglio dell’accaduto. L’ennesimo incidente mortale richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di massima prudenza alla guida e sul rispetto delle regole della strada.