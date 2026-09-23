Top Spin Messina pronta al debutto: subito la Supercoppa, poi testa al doppio impegno di Serie A

Tre gare in tre giorni. Si avvicina il momento dell’atteso debutto stagionale per la Top Spin Messina Amtivo ed è subito tour de force. Venerdì 25 settembre, alle ore 17.30, nella palestra delle Scuole Medie di Bagnolo San Vito (MN), appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana maschile di tennistavolo. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, detentrice della Coppa Italia, affronterà in terra lombarda i campioni d’Italia in carica della Polisportiva Bagnolese. La sfida, affidata agli arbitri Paolo Piccirillo e Luigi Cuccaro, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

Invariata, per il secondo anno consecutivo, la formula a staffetta. L’incontro si disputerà su un tavolo e la successione delle partite prevede che tre atleti per team si alterneranno in campo ogni cinque punti. Il set terminerà al raggiungimento dei 45 punti da parte di una delle due formazioni, anche con un solo punto di vantaggio (es. 45-44). A prevalere, per la conquista del trofeo, sarà la squadra che si aggiudicherà due set su tre. La Top Spin ha sollevato nella sua storia la Supercoppa per due volte, nel 2019 e 2020.

La Bagnolese, che dopo lo scudetto ha abbandonato la massima serie iscrivendosi al campionato di Serie A2, è composta da Gabriele Piciulin, Mattias Mongiusti, Lorenzo Ragni e dallo spagnolo Miguel Vilchez. La Top Spin Messina Amtivo si presenta ai nastri di partenza per il 2026/2027 con tre atleti riconfermati: il moldavo Vladislav Ursu, leader del gruppo nelle ultime annate, il croato Frane Tomislav Kojić e Niagol Stoyanov, alla quarta stagione di fila con questi colori. Insieme a loro fanno parte del roster i quattro nuovi acquisti: lo slovacco Lubomir Pistej, il croato Tomislav Pucar, Daniele Pinto e Giacomo Izzo.

Il campionato di Serie A1 maschile scatterà già nel fine settimana, con un concentramento in sede unica, al PalaTennistavolo di Milano, presso il Centro Sportivo Bonacossa, dove andranno in scena le prime due giornate. Sabato 26 settembre, alle ore 16, nella gara valida per il turno inaugurale, Ursu e compagni incroceranno il Santa Tecla Nulvi degli ex Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti, con Hampus Soderlund, Jeongwoo Park, Gabrielius Camara, Yuto Muramatsu e Stephane Ouaiche in qualità di stranieri. Domenica 27 settembre, alle ore 10.30, è previsto il match con il Muravera Tennistavolo (diretta Youtube sul canale della FITeT) che può contare su Deni Kozul, Artur Abusev, Andrei Putuntica, Kim Taehyun, Francesco Trevisan, Jacopo Cipriano e Antonio Giordano. Secondo la formula New Swaythling, come nella scorsa stagione, ogni incontro si giocherà sulla distanza dei cinque singolari. Il successo per 3-0 o 3-1 vale tre punti, il 3-2 frutta invece due punti ai vincitori e uno ai perdenti.

Il presidente Giorgio Quartuccio guarda con fiducia ai primi impegni ufficiali: “mi aspetto dei buoni risultati, iniziamo la nuova stagione con grande entusiasmo. La Supercoppa ci vede sulla carta favoriti, ma la formula è molto particolare e porta a diminuire il gap che può esserci tra le squadre. Dovremo dunque giocare con la massima determinazione per battere l’avversario. Nelle prime due gare di campionato affronteremo due compagini parecchio forti. Il Santa Tecla Nulvi è in sostanza la Bagnolese dello scorso anno, senza Bobocica, ma con alcuni stranieri di livello. Muravera è anch’essa molto competitiva e temibile, come tutte quest’anno”.

Le valutazioni sull’organico, tra conferme e colpi di mercato: “abbiamo rinnovato il nostro roster. E’ andato via Faso che, pur essendo ancora tesserato per la Top Spin, giocherà in Germania. Sono arrivati due stranieri forti come Pistej e Pucar, i quali ci hanno dato spesso filo da torcere in passato giocando per l’Apuania Carrara. Pinto è sempre un elemento di grande affidamento, Izzo un ragazzo su cui puntiamo e che esordirà già a Milano”.

E, infine, un’altra grossa novità annunciata dal presidente Giorgio Quartuccio: “a guidare la squadra dalla panchina sarà il nostro storico atleta Marco Rech Daldosso, il quale sarà presente alle partite con i gradi di capitano. I ragazzi sono entusiasti di questa scelta, Marco ha delle competenze tecniche notevoli e sarà sicuramente di valido supporto a tutti”.

Il calendario delle prime due partite

Il programma della 1^ giornata di Serie A1 (Milano, sabato 26 settembre, ore 16): Città di Siracusa-Apuania Carrara; Tennistavolo Sassari-Muravera TT; Marcozzi Cagliari-TT Reggio Emilia; Top Spin Messina Amtivo-Santa Tecla Nulvi.