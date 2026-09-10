Terzo Settore, al via il Master Unical sostenuto dalla Regione Calabria: contributo di 1500 euro | INFO

“La Regione Calabria punta sulla formazione per rafforzare il sistema regionale di welfare e sostenere la crescita del Terzo Settore. In quest’ottica si inserisce il Master universitario di I livello in “Organizzazione e management degli Enti di Terzo settore”, promosso dalla Scuola superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Dipartimento regionale per l’Inclusione sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità”. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, definendo l’iniziativa “un progetto nato con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali, organizzative e gestionali di operatori, professionisti e giovani laureati chiamati a operare in un settore sempre più centrale per lo sviluppo sociale delle comunità e per la costruzione di modelli di welfare innovativi, partecipati e capaci di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini”.

“Il Terzo settore – specifica inoltre Straface – rappresenta infatti una componente sempre più strategica del sistema socioassistenziale e richiede figure capaci di coniugare conoscenza normativa, programmazione, progettazione sociale, gestione delle risorse e costruzione di reti territoriali. Il nuovo percorso formativo è stato progettato proprio per rispondere a queste esigenze, integrando approfondimenti teorici, strumenti operativi e attività applicative”.

Il Master avrà una durata di 12 mesi, per un totale di 60 Crediti formativi universitari e 1.500 ore di formazione, attraverso una modalità didattica mista. I partecipanti acquisiranno competenze utili alla progettazione e gestione di interventi sociali complessi, al coordinamento delle risorse umane ed economiche, allo sviluppo di attività di fundraising, alla costruzione di partnership, alla rendicontazione e valutazione dell’impatto sociale, oltre che alla partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento pubbliche e private.

Il piano didattico è articolato in cinque aree tematiche: il ruolo degli Enti del Terzo settore e del volontariato, la gestione delle organizzazioni e delle risorse umane, la progettazione sociale partecipata, i processi di co-programmazione e co-progettazione dei servizi territoriali e la rendicontazione non finanziaria. A queste attività si affiancheranno un Project Work da 12 Cfu e una prova finale da 8 Cfu, fortemente orientati all’applicazione concreta delle competenze acquisite.

Il percorso è rivolto a laureati e laureate triennali interessati a operare nel mondo del non profit, nonché a professionisti e operatori impegnati in associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali e altri Enti del Terzo settore con funzioni di coordinamento, progettazione e sviluppo.

“La Regione Calabria – aggiunge l’assessore Straface – sostiene concretamente l’iniziativa nella convinzione che investire nella formazione significhi rafforzare la qualità e la capacità innovativa del sistema di welfare territoriale. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento regionale per l’Inclusione sociale, per i primi 18 iscritti è previsto un contributo a rimborso di 1.500 euro, a fronte di una quota di iscrizione pari a 2.200 euro. Abbiamo scelto di sostenere un percorso di alta formazione che punta a qualificare nuove competenze e a rafforzare quelle già presenti all’interno delle organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio. Investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi, nella capacità di innovazione degli Enti del Terzo Settore e nella costruzione di reti sempre più efficaci tra istituzioni, associazioni, università e comunità locali”.

“La Regione – sottolinea ancora l’assessore al Welfare – intende accompagnare la crescita di un sistema di welfare fondato sulla sussidiarietà, sulla partecipazione e sulla collaborazione. Vogliamo offrire agli operatori strumenti concreti per affrontare le nuove sfide sociali e contribuire allo sviluppo delle comunità calabresi. Questo Master rappresenta un’importante opportunità per giovani laureati, professionisti e operatori del settore che desiderano accrescere le proprie competenze e diventare protagonisti del cambiamento”.

“Attraverso questa iniziativa – conclude Straface – vogliamo favorire l’accesso a percorsi di alta qualificazione e, al contempo, contribuire alla crescita del patrimonio di competenze delle organizzazioni che operano quotidianamente a favore delle comunità locali, valorizzando il principio di sussidiarietà e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, università, Terzo settore e territorio”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2026. Il Master, che prenderà avvio nell’ottobre 2026, prevede una quota di iscrizione pari a 2.200 euro. Grazie al sostegno della Regione Calabria, i primi 18 iscritti potranno beneficiare di un contributo a rimborso di 1.500 euro. Il bando e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Università della Calabria, nella sezione dedicata ai Master e ai percorsi di Alta formazione.