Terremoto in Sicilia, la terra trema al largo di Messina: scossa profonda avvertita dalla popolazione | MAPPE E DATI

Una nuova scossa di terremoto in Sicilia ha richiamato l’attenzione della popolazione nella serata di oggi. Il sisma è stato localizzato lungo la costa nord-orientale della Sicilia, in un’area caratterizzata da una complessa attività geologica legata alla presenza di importanti strutture tettoniche del Mediterraneo centrale. L’evento sismico, rilevato dagli strumenti della rete nazionale di monitoraggio, si è verificato in mare e a una profondità significativa, un elemento che ha contribuito a determinarne le modalità di propagazione delle onde sismiche verso la superficie. Secondo i dati disponibili, il terremoto è stato registrato a circa 77 chilometri di profondità, una caratteristica che distingue questa scossa dagli eventi più superficiali, spesso responsabili di effetti più intensi nelle aree immediatamente vicine all’epicentro. La scossa è stata avvertita soprattutto nelle zone della Sicilia nord-orientale, in particolare nell’area del Messinese e nei territori affacciati sul versante tirrenico, dove diversi cittadini hanno segnalato il movimento del terreno.

Terremoto in Sicilia: i dati dell’evento, dalla magnitudo alla posizione dell’epicentro

Il terremoto ha avuto come area epicentrale il tratto di mare prospiciente la costa nord-orientale siciliana, una zona dove la dinamica della crosta terrestre è particolarmente articolata per la vicinanza tra la placca africana e quella euroasiatica. I parametri principali dell’evento indicano una scossa avvenuta in mare, al largo della Sicilia nord-orientale, caratterizzata da una profondità ipocentrale di circa 77 chilometri e percepita in diverse località costiere e interne dell’area orientale dell’Isola.

La profondità del sisma rappresenta uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista scientifico. Un terremoto che nasce a decine di chilometri sotto la superficie può infatti sviluppare una distribuzione delle onde differente rispetto a un evento superficiale: l’energia viene irradiata da una sorgente più profonda e può essere percepita anche a distanza maggiore, pur con effetti generalmente attenuati rispetto a una scossa con ipocentro vicino alla superficie.

Perché la Sicilia è una delle aree più sismicamente attive del Mediterraneo

La Sicilia rappresenta una delle regioni italiane dove la sismicità è maggiormente legata alla complessa evoluzione geologica del Mediterraneo. L’intera area compresa tra Sicilia orientale, Calabria e Mar Tirreno meridionale si trova in una fascia dove nei millenni si sono verificati alcuni degli eventi sismici più importanti della storia italiana. La presenza dell’Arco Calabro-Peloritano, insieme ai movimenti profondi della crosta terrestre, determina una continua deformazione delle rocce e un accumulo di energia che può periodicamente liberarsi attraverso terremoti.

La zona dello Stretto di Messina, la costa ionica siciliana e il settore nord-orientale dell’Isola sono monitorati costantemente proprio per la presenza di numerose strutture tettoniche attive. Questa particolare configurazione geologica spiega perché terremoti anche moderati possano essere percepiti in territori molto vasti, coinvolgendo contemporaneamente più province.

La profondità di 77 chilometri: perché questo dettaglio è fondamentale

Uno degli elementi più importanti del terremoto registrato in Sicilia è la sua profondità ipocentrale. Quando un sisma avviene a pochi chilometri dalla superficie, l’energia generata dalla rottura delle rocce raggiunge rapidamente il territorio sovrastante e può provocare accelerazioni del suolo più elevate. Nel caso di un terremoto profondo come quello registrato a circa 77 chilometri, il percorso delle onde sismiche verso la superficie è più lungo. Questo può comportare una diversa distribuzione degli effetti in quanto la scossa può essere avvertita anche lontano dall’area epicentrale, le oscillazioni possono risultare più diffuse territorialmente e gli effetti locali possono essere più contenuti rispetto a eventi superficiali di pari magnitudo. Gli studiosi distinguono infatti tra magnitudo, che misura l’energia liberata dal terremoto, e intensità, che descrive invece gli effetti percepiti dalle persone e sugli edifici in una determinata zona.

Nessun allarme tsunami: perché la profondità riduce alcuni rischi

Quando un terremoto avviene in mare, uno dei primi interrogativi riguarda sempre il possibile rischio di tsunami. Non tutti i terremoti marini, però, possono generare onde anomale. Per produrre uno tsunami significativo sono generalmente necessari alcuni elementi contemporanei: una magnitudo elevata, un movimento verticale del fondale marino e una sorgente sismica sufficientemente superficiale. Nel caso di un evento con ipocentro profondo, come quello registrato lungo la costa nord-orientale siciliana, le condizioni sono generalmente meno favorevoli alla generazione di grandi perturbazioni della colonna d’acqua.

La memoria sismica della Sicilia orientale: una terra segnata dai grandi terremoti

La Sicilia orientale conserva una lunga memoria legata ai grandi terremoti storici. Tra gli eventi più conosciuti c’è il devastante terremoto del Val di Noto del 1693, uno dei più potenti mai registrati nell’area mediterranea, che provocò enormi distruzioni in numerosi centri della Sicilia sud-orientale. Ancora più vicino nel tempo resta impresso nella memoria collettiva il terremoto del 1908 nello Stretto di Messina, uno degli eventi più drammatici della storia sismica europea, che colpì duramente Messina e Reggio Calabria. Questi episodi hanno contribuito a rendere la Sicilia e la Calabria territori fondamentali per lo studio della prevenzione sismica, della costruzione antisismica e del monitoraggio continuo del territorio.

Monitoraggio costante dell’INGV: come vengono rilevati i terremoti in Italia

Ogni giorno la rete di sorveglianza sismica italiana analizza migliaia di segnali provenienti dalle stazioni distribuite sul territorio nazionale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) utilizza una rete avanzata di strumenti in grado di rilevare anche terremoti di bassa energia, calcolando in pochi minuti:

la posizione dell’epicentro;

la profondità dell’ipocentro;

la magnitudo;

la distribuzione delle onde sismiche.

Questi dati vengono poi aggiornati attraverso successive elaborazioni scientifiche, perché la localizzazione iniziale può essere affinata con ulteriori analisi.

Scossa avvertita dalla popolazione: cosa fare durante un terremoto

Ogni evento sismico rappresenta anche un’occasione per ricordare le principali regole di comportamento in caso di terremoto. Durante una scossa è importante mantenere la calma e cercare riparo in luoghi sicuri, evitando comportamenti impulsivi come precipitarsi immediatamente verso scale o uscite mentre il movimento è ancora in corso.

Le indicazioni della Protezione Civile raccomandano di:

mettersi al riparo sotto elementi resistenti come tavoli robusti;

stare lontani da finestre e oggetti che potrebbero cadere;

uscire dagli edifici solo dopo la fine della scossa, se necessario;

evitare di utilizzare ascensori.

La conoscenza del rischio e la preparazione rappresentano strumenti fondamentali per ridurre le conseguenze dei terremoti.

Sicilia, una terra dove il terremoto resta un fenomeno naturale da studiare e conoscere

La nuova scossa registrata sulla costa nord-orientale della Sicilia conferma ancora una volta come l’Isola sia inserita in un contesto geologico dinamico, dove il movimento delle placche e delle strutture profonde continua a modellare il territorio. Un terremoto con profondità di circa 77 chilometri rappresenta un evento scientificamente rilevante soprattutto per comprendere la complessa attività del Mediterraneo centrale. Il monitoraggio costante permette oggi di avere informazioni rapide e precise, trasformando ogni nuova scossa in un’importante occasione di studio della struttura interna della Terra. La Sicilia continua quindi a essere un vero e proprio laboratorio naturale per la sismologia moderna, dove ricerca, prevenzione e conoscenza del territorio restano gli strumenti principali per convivere con un fenomeno impossibile da prevedere ma sempre più possibile da comprendere.