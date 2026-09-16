Terremoto in Calabria, numerose scosse a Catanzaro: sciame sismico tra Squillace, Borgia, Amaroni e Vallefiorita

Una serie di scosse di terremoto ha interessato nelle ultime ore il Catanzarese, con una sequenza sismica localizzata nell’area compresa tra i territori di Squillace, Borgia, Amaroni e Vallefiorita. Il fenomeno, caratterizzato da una successione di eventi di bassa magnitudo, ha attirato l’attenzione della popolazione e degli esperti che stanno seguendo l’evoluzione della situazione attraverso i dati della rete di monitoraggio sismico. Le registrazioni degli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno evidenziato diversi movimenti tellurici concentrati in un’area già nota per la sua attività sismica, come gran parte del territorio calabrese, caratterizzato da una complessa dinamica geologica legata alla presenza dell’Arco Calabro.

La sequenza sismica nel Catanzarese: le località coinvolte

Gli eventi hanno avuto come riferimento geografico il comprensorio collinare e pre-costiero della provincia di Catanzaro, con epicentri individuati nell’area tra Vallefiorita, Amaroni, Borgia e Squillace. Secondo i dati disponibili, le scosse registrate hanno avuto magnitudo contenute, senza indicazioni di conseguenze su persone o strutture. Una delle caratteristiche principali della sequenza è la ripetizione ravvicinata degli eventi, una dinamica che viene generalmente definita sciame sismico quando numerose scosse si susseguono senza che necessariamente emerga un unico evento principale nettamente dominante. Questo tipo di attività viene attentamente analizzato dai sismologi perché consente di comprendere meglio il comportamento delle faglie presenti nel sottosuolo e di valutare eventuali variazioni dell’attività sismica locale.

Calabria e terremoti: perché il territorio è monitorato costantemente

La Calabria rappresenta una delle regioni italiane con maggiore esposizione al rischio sismico a causa della sua particolare posizione geodinamica. Il territorio è interessato da strutture profonde e sistemi di faglie capaci di generare terremoti anche di forte intensità. L’area del Catanzarese, in particolare, si trova in un contesto geologico complesso dove convergono differenti dinamiche della crosta terrestre. Per questo motivo ogni sequenza di scosse viene analizzata dagli esperti per raccogliere informazioni sulla profondità degli eventi, sulla distribuzione degli epicentri e sull’eventuale evoluzione temporale del fenomeno.

Nessun allarme, ma continua il monitoraggio dell’INGV

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose legati alla sequenza sismica registrata nel Catanzarese. Le autorità e gli enti scientifici continuano comunque a monitorare costantemente l’attività attraverso gli strumenti di rilevazione distribuiti sul territorio nazionale. Gli sciami sismici possono esaurirsi progressivamente con il passare delle ore o dei giorni, ma possono anche proseguire con ulteriori piccoli eventi: per questo motivo gli studiosi osservano con attenzione ogni variazione dei parametri registrati. La situazione resta quindi sotto osservazione, con particolare attenzione ai comuni di Squillace, Borgia, Amaroni e Vallefiorita, dove la popolazione ha percepito alcune delle scosse più vicine ai centri abitati.