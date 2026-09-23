Terranova Sappo Minulio punta sulla cultura: avviato l’iter per il Patto Locale per la Lettura

Il Comune di Terranova Sappo Minulio avvia il percorso per l’istituzione del Patto Locale per la Lettura, uno strumento di partecipazione e collaborazione pensato per rafforzare sul territorio le iniziative dedicate alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura del libro. L’avvio dell’iter è stato formalizzato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18 settembre 2026, attraverso la quale l’Amministrazione comunale ha dato il via alla costituzione di una rete territoriale capace di coinvolgere istituzioni, realtà associative, mondo della scuola, soggetti pubblici e privati e cittadini interessati a contribuire alla crescita culturale della comunità.

Il Patto Locale per la Lettura nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra i diversi protagonisti della comunità, valorizzando le esperienze già presenti sul territorio e promuovendo nuove attività dedicate alla lettura, alla cultura e alla partecipazione. L’iniziativa punta a creare un sistema condiviso nel quale il libro venga riconosciuto come uno strumento di crescita individuale, inclusione sociale e sviluppo culturale, coinvolgendo tutte le realtà interessate alla costruzione di percorsi comuni.

Chi può aderire al Patto Locale per la Lettura

L’adesione al progetto è aperta a tutti i soggetti che intendono partecipare alla realizzazione di iniziative di promozione della lettura. Tra questi rientrano soggetti pubblici e privati operanti nel settore socio-culturale, istituti scolastici di ogni ordine e grado, enti, parrocchie, associazioni, librerie, case editrici e singoli cittadini interessati a contribuire alla diffusione della cultura del libro come elemento di benessere individuale e collettivo. I soggetti interessati possono scaricare il Patto Locale per la Lettura e la relativa richiesta di adesione direttamente dal sito istituzionale del Comune di Terranova Sappo Minulio. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.terranovasappominulio@asmepec.it.

Il Patto per la Lettura è uno strumento di governance riconosciuto dalla legge 15/2020 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, che lo individua come principale mezzo operativo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura. L’iniziativa è promossa dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e rappresenta un modello di collaborazione tra territori e comunità per sostenere politiche culturali diffuse e partecipate.

Il sindaco Tigani: “La cultura sarà il motore di rigenerazione delle aree interne”

Il sindaco di Terranova Sappo Minulio, avv. Ettore Tigani, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il futuro della comunità: “Proseguiamo nel lavoro di strutturazione di solide politiche socioculturali a sostegno del territorio – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani – nella convinzione che proprio la cultura sarà, sempre di più, il motore di rigenerazione e rilancio per i centri e le comunità delle aree interne italiane. In questo senso, stiamo lavorando ad un progetto ambizioso che intende cucire insieme gli attrattori culturali, identitari e ambientali per rilanciare l’offerta complessiva della nostra città al servizio dei percorsi didattici e formatici, turistici ed esperienziali dell’itera regione”.

Con l’avvio del Patto Locale per la Lettura, Terranova Sappo Minulio punta dunque a rafforzare il proprio impegno nelle politiche culturali, creando una rete stabile tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio per trasformare la lettura in un elemento centrale di crescita e valorizzazione della comunità.