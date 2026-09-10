Termini Imerese, “Architetture sonore”: il viaggio nella nascita della polifonia con il Coro Stesicoro

Si terrà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 18,00 presso il Museo Civico nella Chiesa Maria SS. della Misericordia, in via Mazzini a Termini Imerese, il secondo incontro del seminario “Architetture sonore” promosso dal Coro Stesicoro e da BCsicilia. Il tema dal titolo “Nascita della polifonia, intrecci di linee melodiche” sarà curato dal M° Loredana Russo, accompagnata dagli interventi musicali del Coro Stesicoro, chiamato a dare voce e concretezza ai temi affrontati durante la lezione. A presentare l’incontro sarà Giuseppe Rotondo, Direttore del Dipartimento di Musica di BCsicilia. Il seminario è promosso dal Coro Stesicoro e dal Dipartimento di Musica di BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Termini Imerese.

Il corso ha una precisa idea di fondo: anche la musica possiede un’architettura. Proporzioni, ritmi, equilibri, contrasti, tensioni e risoluzioni costruiscono una forma che, a differenza di quella di un’opera visiva, non può essere osservata, ma soltanto percepita nel tempo attraverso l’ascolto. “Architetture sonore” nasce quindi dall’idea che ascoltare possa diventare un modo per comprendere un’epoca. Attraverso la musica è infatti possibile riconoscere sensibilità, valori estetici, concezioni dell’uomo e della società, oltre ai profondi cambiamenti che hanno attraversato la cultura europea nel corso dei secoli.

Non una semplice cronologia di compositori e opere, dunque, ma un invito a sviluppare un ascolto più consapevole, capace di individuare forme, stili e linguaggi e di cogliere, dietro ogni costruzione musicale, una diversa idea di bellezza. Gli interventi dal vivo del Coro Stesicoro avranno un ruolo centrale proprio in questa prospettiva: la musica non sarà soltanto spiegata, ma ascoltata e vissuta, mettendo in relazione l’analisi e l’esperienza diretta del suono.