Tennistavolo, Top Spin Messina cede 2-3 al Muravera nella seconda giornata di Serie A

Nella gara valida per la seconda giornata di Serie A1, a chiusura del concentramento presso il Centro Sportivo Bonacossa di Milano, la Top Spin Messina Amtivo cede per 2-3 al Muravera Tennistavolo in una sfida all’ultimo respiro. Per i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso la doppietta siglata dal solito Vladislav Ursu. Il ko di misura maturato contro i sardi lascia l’amaro in bocca, ma vale comunque un punto in classifica.

Sotto la direzione arbitrale di Caterina Faragò, nel primo singolare della serie Niagol Stoyanov è andato ad un soffio dalla rimonta contro Deni Kozul. Partenza sprint (5-0) del livornese, agganciato poi sul 5-5. Kozul è filato via (9-6), Stoyanov ha accorciato (9-6), ma il set è finito nelle mani dello sloveno per 11-8. Sul 10-6 per Kozul nel secondo parziale, Stoyanov ha tirato fuori gli artigli sventando i primi tre match-point, ma dopo il time-out chiamato dal giocatore dei sardi è arrivato l’11-9.

La riscossa di Stoyanov è cominciata nel terzo, in cui ha accelerato da 3-3 a 6-3, approdando quindi al 9-5. I quattro punti di fila di Kozul hanno rimesso tutto in equilibrio, ma Stoyanov ha timbrato i due decisivi. Sul filo anche la quarta frazione. Stoyanov si è portato da 6-6 a 8-6 e al 10-8 ha subito trasformato il set-point, prolungando la contesa alla “bella”. Nel quinto il giocatore della Top Spin è rimasto a contatto fino al 5-4, dopo Kozul ha preso il sopravvento e sul 10-5 ha capitalizzato il secondo match-point per chiudere (11-6).

Da batticuore il duello tra Vladislav Ursu e Artur Abusev, con il moldavo vittorioso per 3-2. Avvio travolgente (7-1) di Ursu che sul 10-3 ha dovuto attendere il quarto set-point (11-6) per tagliare il traguardo. Nel secondo ad Ursu non è stato sufficiente il 4-1 iniziale per rimanere tranquillo, con Abusev che ha pareggiato presto i conti (4-4). Ripreso anche da 8-6 a 8-8, l’atleta di punta della Top Spin ha avuto un set-point sul 10-9 e un altro ancora sull’11-10, senza trasformarli. Alla seconda occasione è stato, invece, Abusev a prevalere (14-12), facendo cambiare l’inerzia.

Il russo ha dilagato (6-0) nel terzo, ma Ursu si è rimesso in carreggiata (8-7), annullando anche due set-point al rivale (8-10). Rispettivamente altre due chances ai vantaggi per il russo e una per Ursu, prima del 15-13 di Abusev. Strada in salita per Ursu, sotto anche per 2-5 nel quarto. Il moldavo, mai domo, sfoggiando tutte le sue qualità, ha però capovolto le sorti, balzando da 5-6 a 11-6 e rinviando il discorso alla “bella”. Denso di emozioni il quinto parziale. Splendido avvio (7-3) di Ursu, che sul 10-7 è stato ad un centimetro dalla vittoria. I tre match-point sono però sfumati e tutto è tornato in discussione. Alla quarta opportunità, grazie ad uno strepitoso rovescio incrociato, Ursu ha festeggiato il 12-10, regalando in maniera spettacolare alla Top Spin l’1-1.

Lubomir Pistej è stato superato da Francesco Trevisan per 1-3 nella gara tra generazioni a confronto. Il giovane talento del Muravera si è aggiudicato il primo set per 11-0. Lo slovacco ha reagito nel secondo, scappando sul 7-4. Giunto al 10-8, Pistej ha sprecato i due set-point, dovendo produrre un ulteriore sforzo per imporsi 12-10. Giocato punto a punto il terzo parziale. Da 3-0 per Trevisan a 3-3, sul 9-9 è stato il giocatore in forza ai sardi a firmare l’11-9. Nel quarto, dal 7-7, è stato ancora Trevisan a piazzare l’allungo: 11-7 e 2-1 per Muravera. Doccia fredda per la Top Spin.

Vladislav Ursu, da vero leader, è stato nuovamente protagonista battendo Deni Kozul per 3-1. Senza storia il primo set, dominato (11-2) dallo straripante moldavo. Pure nel secondo Ursu ha sempre tenuto le redini, allungando da 4-4 a 7-4. Con quattro set-point (10-6) disponibili il discorso è stato archiviato al secondo (11-7). Complice un calo di tensione di Ursu, l’avversario è tornato in partita spingendo (6-1) all’inizio del terzo parziale. Il giocatore della Top Spin ha recuperato fino al 6-6, ma Kozul si è comunque imposto per 11-8. Nella quarta frazione break fondamentale di Ursu da 4-4 a 8-4 e marcia trionfale tra gli applausi verso l’11-7.

Sul 2-2, destini delle due squadre affidati a Niagol Stoyanov e Artur Abusev. Grande rammarico per il livornese nel primo set, in cui era stato bravo a portarsi sul 10-8, vedendo però annullati i due set-point e cedendo alla fine per 10-12. Partenza difficoltosa nel secondo, con Abusev avanti 5-1. Stoyanov è rimasto attaccato (9-8), subendo tuttavia gli ultimi due punti. Nessuna voglia di arrendersi da parte di Stoyanov, come testimoniato dal 7-1 nel terzo parziale. Abusev è rientrato da 9-5 a 9-9, sventando anche la successiva palla set di Stoyanov. Sull’11-10, invece, il livornese non ha fallito.

Nel quarto Abusev è volato sul 9-3, con Stoyanov assai caparbio nel ridurre al minimo il gap (9-8). Disinnescato il primo match-point, il giocatore della Top Spin nulla ha potuto sul secondo e Abusev ha prevalso per 11-9, confezionando il definitivo 3-2 di Muravera. Risultato che assegna due punti ai sardi e uno alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio che torna da Milano a quota 4, al terzo posto in classifica, dopo il week-end che ha dato ufficialmente il via alla Serie A1.

Muravera Tennistavolo-Top Spin Messina Amtivo 3-2

Deni Kozul-Niagol Stoyanov 3-2 (11-8, 11-9, 9-11, 8-11, 11-6)

Artur Abusev-Vladislav Ursu 2-3 (6-11, 14-12, 15-13, 6-11, 10-12)

Francesco Trevisan-Lubomir Pistej 3-1 (11-0, 10-12, 11-9, 11-7)

Deni Kozul-Vladislav Ursu 1-3 (2-11, 7-11, 11-8, 7-11)

Artur Abusev-Niagol Stoyanov 3-1 (12-10, 11-8, 10-12, 11-9)

I risultati della 2ª giornata di Serie A1

Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari 3-1;

TT Reggio Emilia-Città di Siracusa 1-3;

Muravera TT-Top Spin Messina Amtivo 3-2;

Santa Tecla Nulvi-Marcozzi Cagliari 3-1.

Classifica