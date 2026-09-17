Tempesta Harry, dall’Europa 74,8 milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna: fondi per la ricostruzione

La Commissione Ue propone lo stanziamento dal Fondo di solidarietà europeo per sostenere la ripresa dopo i danni causati dal violento evento atmosferico che ha colpito le tre regioni italiane

lungomare melito distrutto dal ciclone harry maltempo

La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all’Italia dal Fondo di solidarietà dell’Ue per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che a inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Nel complesso, Bruxelles propone di mobilitare un totale di 489 milioni di euro dal Fsue a favore di quattro Stati membri: oltre all’Italia, anche Portogallo, Spagna e Malta, colpiti da violente tempeste e inondazioni. La proposta deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Ue.

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