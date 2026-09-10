Taurianova ricorda il cav. Luigi Tomarchio: il ritratto intimo di don Alampi | INTERVISTA

Taurianova rende omaggio alla memoria di Luigi Tomarchio, celebre pittore di Taurianova insignito di prestigiosi titoli dalla Presidenza della Repubblica. Attraverso le parole del diacono don Cece Alampi, la figura dell’artista emerge come quella di un uomo umile profondamente legato alle tradizioni religiose della sua terra calabrese. Tomarchio è ricordato non solo per il suo straordinario talento creativo espresso in opere monumentali, ma anche per il suo impegno attivo nel comitato dedicato alla Madonna della Montagna.
La comunità locale attendeva con entusiasmo le sue esposizioni annuali, considerandole un elemento magico e imprescindibile delle festività cittadine. Questo ritratto intimo sottolinea come l’artista abbia messo la propria maestria al servizio della collettività, lasciando un’impronta indelebile nella storia culturale della regione. Di seguito l’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.