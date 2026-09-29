Taurianova, pronta l’assemblea di circolo del PD aperta a iscritti e simpatizzanti

Il Circolo “W. Schepis” del Partito Democratico di Taurianova comunica che “domenica 4 ottobre 2026, alle ore 10:30, si terrà l’assemblea di circolo presso la sede di viale Ricci 130 (ex circonvallazione). L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sulla vita del circolo e sul suo impegno nella comunità taurianovese, dando spazio alle proposte e alle considerazioni dei partecipanti. Il coinvolgimento di chi vive il territorio è fondamentale per costruire un’attività politica attenta alle esigenze della città. L’invito è rivolto a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti, che sono chiamati a prendere parte alla discussione e a portare il proprio contributo. La sede del circolo vuole essere un luogo di confronto aperto anche a chi desidera avvicinarsi alla sua attività”.

Di seguito la locandina.