Taurianova pronta ad accogliere la “Reunion 5.0”: il grande raduno degli Anonymous Bikers

Torna un appuntamento ormai di riferimento per il territorio e per il panorama motociclistico calabrese. Domenica 13 settembre 2026, il cuore vivace di Taurianova si trasformerà nella cornice accogliente della “Reunion 5.0”, il raduno annuale organizzato dal club Anonymous Bikers. L’evento, si propone di riunire non soltanto i centauri e gli appassionati delle due ruote provenienti da tutta la regione, ma anche famiglie, cittadini e visitatori di ogni età. Un’iniziativa che coniuga la passione per il viaggio e i motori con lo spirito di aggregazione e fratellanza che da sempre caratterizza la cultura biker. A partire dalle ore 15:30, Piazza Italia diventerà il punto di ritrovo principale per l’accoglienza dei partecipanti. Per l’occasione sarà allestita un area stand, pensata per valorizzare le realtà locali e offrire punti di ristoro e intrattenimento a tutti i presenti durante il corso della giornata.

Ci sarà un area rivolta ai più giovani con l’iniziativa “Piloti per Gioco”

Ci sarà un area rivolta ai più giovani con l’iniziativa “Piloti per Gioco”, uno spazio speciale dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 15 anni (attivo dalle 16:00 alle 19:00), volto ad avvicinare i più piccoli al mondo delle due ruote in un contesto sicuro e festoso. Il programma della manifestazione si preannuncia particolarmente ricco: tra i momenti più attesi spiccano le esibizioni dello Stunt-Man (previste alle 17:15, 19:15 e 20:30), le sfide goliardiche come la Gara Sound e la Gara Special, fino ad arrivare al tradizionale appuntamento con la Benedizione dei Caschi e il rinfresco offerto ai partecipanti.

La serata proseguirà con lo spettacolo Burlesque in Moto, l’estrazione dei premi e si concluderà in musica con il DJ Set firmato da Nello Topa & DJ Skizzo, trasformando la piazza in una vera festa a cielo aperto. Un appuntamento che promette di regalare a Taurianova un pomeriggio e una serata all’insegna del buonumore, del rispetto su strada e della condivisione.