Taurianova, completati i lavori nella scuola a San Martino: risanati ambienti con muffa e umidità | FOTO

Si sono conclusi gli interventi straordinari di risanamento e riqualificazione del plesso scolastico di San Martino, a Taurianova, avviati dall’Amministrazione comunale dopo le criticità riscontrate durante i sopralluoghi effettuati subito dopo l’insediamento. I lavori hanno consentito di restituire agli studenti ambienti più sicuri, funzionali e accoglienti, intervenendo sulle principali problematiche legate a muffa, umidità e degrado delle superfici. Nelle aule della scuola secondaria, infatti, erano stati rilevati un forte odore di muffa e diversi strati di umidità con conseguente ammaloramento delle pareti. Di fronte a questa situazione, l’Amministrazione ha scelto di procedere con un intervento strutturale, che non si è limitato alla semplice tinteggiatura degli ambienti, ma ha previsto la rimozione degli intonaci deteriorati, il rifacimento delle superfici e le successive tinteggiature.

L’assessore all’Istruzione Anna Raso ha sottolineato il valore dell’intervento, evidenziando come la priorità fosse restituire agli alunni spazi adeguati per la loro crescita quotidiana. “Non si trattava semplicemente di muri, aule e corridoi: si trattava dei nostri bambini, dei luoghi in cui crescono, imparano, giocano e trascorrono gran parte delle loro giornate”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Anna Raso. “Per questo, davanti alle criticità riscontrate a San Martino, non potevamo limitarci a una semplice tinteggiatura. Era necessario intervenire in maniera più profonda, eliminando le situazioni di degrado e restituendo dignità, sicurezza e colore agli ambienti”.

Un’attenzione specifica è stata riservata anche alla scuola dell’infanzia, dove sono state risanate le aule interessate dalla presenza di muffa. Per i più piccoli è previsto inoltre, a breve, un ulteriore intervento con l’arricchimento del giardino attraverso nuove giostrine.

Riqualificati anche palestra, piano superiore e impianti

Gli interventi hanno coinvolto l’intero edificio scolastico. Al piano superiore del plesso sono state tinteggiate le aule e sono stati messi in sicurezza gli scalini, mentre la palestra è stata liberata dalla presenza di muffa. Sono stati inoltre ripristinati finestre e avvolgibili, completando il percorso di recupero degli spazi. I lavori si sono conclusi con una pulizia straordinaria e una completa disinfestazione dell’intero edificio. È stata inoltre rimessa in funzione la cisterna di accumulo idrico già presente nella struttura ma mai utilizzata, che consentirà di garantire maggiore continuità in caso di eventuali disservizi della rete idrica.

L’impegno delle squadre operative è proseguito anche nei giorni caratterizzati dal caldo record. Il 14 agosto, con temperature arrivate fino a 45 gradi, gli interventi sono continuati senza interruzioni per permettere ai bambini di ritrovare la scuola pronta in vista del rientro.

Il ringraziamento dell’Amministrazione a tecnici e operatori

Il sindaco Romeo ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le realtà coinvolte nella realizzazione degli interventi. “Un ringraziamento sincero va a tutte le ditte e agli operatori che hanno lavorato senza sosta per portare a termine gli interventi, dimostrando grande professionalità e senso di responsabilità anche nelle giornate più calde di agosto”, ha dichiarato il sindaco Romeo. L’assessore Anna Raso ha poi aggiunto: “Un grazie va inoltre all’Area Tecnica – ha aggiunto l’assessore Anna Raso – per la presenza costante e il prezioso supporto nel coordinamento dei lavori, al Vice Sindaco Francesco Marzico e agli assessori Fausto Siclari e Antonio Sicari per la collaborazione dimostrata, e un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio Marcello Carlo Romeo e ai Consiglieri Angela Savoia, Mino Gallo e Raffaele Timpano, sempre vicini alle esigenze dei nostri bambini”.

Un risultato che, secondo il sindaco, rappresenta il frutto della collaborazione tra amministratori, uffici, tecnici e maestranze. “Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra”, ha concluso il sindaco. “Quando amministratori, uffici, tecnici e maestranze lavorano insieme con un obiettivo comune, anche una situazione complessa può essere risolta. Ogni ora di lavoro, anche sotto il sole di agosto, acquista un significato diverso quando l’obiettivo è la tutela dei bambini, i più fragili e i primi da proteggere”. La soddisfazione più grande, ha sottolineato l’assessore Raso, sarà vedere la reazione degli studenti al ritorno in classe. “Sarà vedere gli occhi dei bambini quando entreranno nelle loro aule e troveranno una scuola che sembrerà loro nuova. Sono loro il futuro della nostra comunità”, ha concluso l’assessore Raso.