Taurianova celebra il Premio dei Miracoli: i messaggi di Meloni e Schlein

Si è svolta ieri sera a Taurianova, nella serata conclusiva dei festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, la cerimonia di consegna del Premio dei Miracoli 2026. Il riconoscimento viene assegnato ogni 9 settembre, nella data che la città lega agli eventi del 1894, e premia concittadini che si sono affermati nei rispettivi campi mantenendo il legame con la comunità d’origine. “Il Premio dei Miracoli non è destinato a chi è arrivato più lontano – ha spiegato il sindaco Domenico Romeo aprendo la serata -. È destinato a chi, arrivato lontano, non ha mai smesso di dichiarare da dove viene”.

Il Premio dei Miracoli 2026, ecco a chi sono andati i riconoscimenti

Il Premio dei Miracoli 2026 è andato a Federica Gatto, giornalista, sommelier, maître e docente, taurianovese, oggi maître e sommelier del ristorante Cetaria di Baronissi. Nel 2024 ha ricevuto il Michelin Service Award, riconoscimento della Guida Michelin per il miglior servizio di sala. Il riconoscimento è stato conferito anche a Patrizia Alessio, coordinatrice di ricerca clinica, docente universitaria e professionista dell’emergenza, il cui percorso attraversa ricerca, formazione, prevenzione e gestione delle grandi emergenze, fino all’impegno durante la pandemia da Covid-19. Tra i premiati anche Leandro Caccamo, che ha scelto di investire nella propria terra partendo dalla tradizione agricola familiare. Alla guida di OP Pianagri ha contribuito alla crescita di una realtà produttiva che oggi dà lavoro a numerosi addetti e collabora con partner nazionali e internazionali. Dalla stessa esperienza è nato il Villaggio Sud Agrifest, che unisce agricoltura, cultura e spettacolo richiamando ogni anno migliaia di persone.

Il Premio alla memoria è stato conferito a Walter Schepis, taurianovese, dirigente della Sinistra Giovanile, scomparso a Roma il 14 maggio 2004 in un incidente stradale. Aveva iniziato il proprio impegno nel movimento studentesco, arrivando giovanissimo a ricoprire l’incarico nazionale di responsabile dell’Organizzazione della Sinistra Giovanile. Aveva lavorato a un progetto che riguardava le mutilazioni genitali femminili in Africa premiato a Stoccolma, ideato la Festa del Mediterraneo e contribuito al protocollo delle iniziative del 23 maggio nel ricordo della strage di Capaci e alla marcia della Pace Perugia – Assisi con il compianto Tom Benetollo. Il premio è stato ritirato dal padre Franco.

Il messaggio del presidente Meloni

Il sindaco ha voluto rimarcare il significato di un riconoscimento assegnato al di là delle appartenenze: “questa città non premia un’appartenenza politica. Premia un modo di intendere la vita pubblica: prendersi sul serio a vent’anni, spendersi per gli altri, e farlo partendo da un paese della Piana”. Alla cerimonia sono stati letti due messaggi istituzionali dedicati alla sua memoria. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, in un messaggio indirizzato al sindaco Romeo e trasmesso dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio, ha ricordato il rapporto personale con Schepis: “anche se ci trovavamo su fronti opposti e le nostre idee erano profondamente diverse, il nostro rapporto si è sempre poggiato su un pilastro della politica e della democrazia: il rispetto per l’avversario”.

Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein ha ringraziato il Comune

Il segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha ringraziato il Comune per la scelta di dedicare un riconoscimento a Schepis, definendolo “un giovane figlio di questa terra” e sottolineando come la sua memoria abbia attraversato le generazioni.

Per la Regione Calabria è intervenuta l’assessore Eulalia Micheli

Per la Regione Calabria è intervenuta l’assessore all’istruzione, allo sport e alle politiche giovanili Eulalia Micheli, che ha collegato il Premio al lavoro del proprio assessorato: “un ragazzo decide del proprio futuro anche guardando le persone che vede realizzarsi intorno a sé. Questo premio insegna ai ragazzi una cosa semplice: che il merito, qui, viene riconosciuto. Che il talento nato in un paese della Piana non è un’eccezione”. L’assessore ha poi rivolto le congratulazioni della Regione ai premiati: “La Calabria ha smesso da tempo di avere bisogno di essere difesa. Ha bisogno di essere raccontata bene. Le istituzioni possono creare le condizioni, ma le pagine di quel racconto le scrivete voi, ogni giorno, con quello che siete e con quello che fate”.

Alla serata hanno preso parte l’Amministrazione comunale e il parroco don Mino Ciano, che ha sottolineato il legame della città con la Madonna della Montagna e ha concluso con un augurio: “Che ogni giorno della vostra vita sia un miracolo”. Le opere consegnate ai premiati sono state realizzate per l’occasione dal maestro Nunzio Vizzari, su incarico della Commissione: dipinti personalizzati, uno per ciascun premiato, raffigurato di spalle mentre guarda la luna attraversata dalla croce.

Nel corso del Premio dei Miracoli, condotto dalla giornalista Nadia Macrì, il vicesindaco Francesco Marzico ha ricordato anche il risultato dell’iniziativa “Dal fuoco d’U’mbitu al rosa della prevenzione”, che ha permesso di raccogliere 2.000 euro. La somma ha consentito l’acquisto di un defibrillatore destinato a una scuola cittadina; la parte restante sarà utilizzata per offrire Pap test alle donne escluse dalla convenzione con l’ASP. Un secondo defibrillatore, destinato all’altra scuola che ne era priva, è stato donato dalla signora Carmelina Pezzano, vedova Milasi, in memoria del marito Salvatore, scomparso durante la pandemia.