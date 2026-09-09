TARI a Reggio Calabria, scatta la scadenza: il 30 settembre termine ultimo per la terza rata 2026

“Hermes Servizi Metropolitani, comunica ai gentili contribuenti che mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per il pagamento della terza rata TARI – Acconto 2026. Il pagamento va effettuato tramite F24. In caso di mancato ricevimento o smarrimento dell’avviso di pagamento, è possibile scaricarlo accedendo all’area riservata del sito, www.hermesrc.it nella sezione ‘Accedi ai Servizi / Bollette’”. E’ questa la comunicazione che Hermes Servizi Metropolitani rivolge ai cittadini di Reggio Calabria relativamente al pagamento della terza rata TARI – Acconto 2026.