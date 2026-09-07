Taormina vola nella raccolta differenziata: ad agosto raggiunto il nuovo record dell’85%

Taormina supera l’85% di raccolta differenziata nel mese di agosto e il sindaco Cateno De Luca celebra il risultato raggiunto, definendolo un traguardo importante nel percorso di miglioramento della gestione dei rifiuti in città. Il dato, comunicato dallo stesso primo cittadino, rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto agli anni precedenti e arriva in un periodo particolarmente delicato per una realtà turistica come Taormina, che durante la stagione estiva registra un significativo aumento delle presenze e quindi una maggiore produzione di rifiuti. Attraverso un messaggio diffuso pubblicamente, De Luca ha sottolineato il risultato ottenuto dal sistema di gestione coordinato da ASM Taormina, ringraziando i vertici e il personale impegnato nel settore ecologico.

Taormina supera l’85% di differenziata: il confronto con gli anni precedenti

Il dato più significativo riguarda la crescita progressiva della raccolta differenziata a Taormina negli ultimi anni. Secondo quanto comunicato dal sindaco, ad agosto 2024 la percentuale di raccolta differenziata si attestava al 72%, mentre nello stesso mese del 2025 aveva raggiunto l’82%. Ad agosto 2026, invece, la città ha superato la soglia dell’85%, segnando un ulteriore miglioramento di oltre tre punti percentuali rispetto all’anno precedente e di oltre tredici punti rispetto al dato del 2024. Un risultato particolarmente rilevante considerando il contesto della città siciliana, tra le mete turistiche più conosciute a livello internazionale, dove nei mesi estivi la gestione del servizio rappresenta una sfida complessa per il forte incremento della popolazione presente.

Il ringraziamento ad ASM: “Grazie di vero cuore al settore ecologie”

Nel suo intervento, De Luca ha inoltre rivolto un ringraziamento agli operatori e ai responsabili del servizio ecologico di ASM Taormina, la società che gestisce importanti attività legate ai servizi cittadini. “Grazie di vero cuore al settore ecologie di ASM nella persona del suo presidente Giuseppe Campagna ed al responsabile tecnico Tommaso Micalizzi”. Il sindaco ha dunque riconosciuto il ruolo svolto dalla struttura tecnica e organizzativa che ha accompagnato il percorso di crescita della raccolta differenziata, raggiungendo un risultato che viene considerato strategico per la città.