Taormina, trionfi sportivi e impegno sociale: il Moto Club Centauro chiude in bellezza la stagione

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la stagione del Campionato Regionale di Mototurismo della Federazione Motociclistica Italiana per il Moto Club Centauromenium, protagonista assoluto dell’annata sportiva appena conclusa. L’ultima tappa del torneo, disputata domenica 20 settembre a Ragusa, ha regalato un altro importante risultato al club, capace di conquistare il primo gradino del podio nella singola prova e di chiudere ufficialmente al terzo posto generale nella classifica regionale. Un risultato che conferma il ruolo di primo piano del Moto Club Centauromenium nel panorama del mototurismo siciliano e che arriva al termine di una stagione ricca di soddisfazioni. La prova di Ragusa ha rappresentato il coronamento di un percorso costruito attraverso partecipazione, organizzazione e risultati sportivi, premiando il lavoro portato avanti da soci e dirigenti durante tutto l’anno.

Il successo regionale dopo il grande risultato nazionale

Il podio regionale arriva poche settimane dopo un altro importante traguardo raggiunto dal club a Molfetta, in occasione dell’ultima tappa del Campionato Nazionale di Mototurismo FMI. In quella competizione il Moto Club Centauromenium ha conquistato un prestigioso 12° posto assoluto, risultando il primo Moto Club siciliano presente alla manifestazione nazionale.

Tra i riconoscimenti più significativi della stagione spicca il titolo di Campionessa Nazionale di Mototurismo conquistato da Cristina Mascica. Un risultato al quale si aggiunge il dominio nel campionato regionale della categoria “Donne in moto”, dove due socie del club, Laura Mandalà e Giorgiana Alpida, si sono classificate ex aequo al vertice della graduatoria.

Il movimento femminile del Moto Club Centauromenium ha inoltre confermato una presenza di assoluto rilievo anche a livello nazionale, con numerose centaure del gruppo capaci di entrare nella top ten italiana. Un segnale importante per una realtà che continua a promuovere la partecipazione e la crescita del motociclismo in tutte le sue componenti.

Prosegue la crescita sportiva: attenzione anche alla pista

Accanto ai successi nel mototurismo, continua anche il percorso di preparazione atletica del pilota Francesco Tomarchio, originario di Giardini Naxos. Gli allenamenti proseguono con grande dedizione, in attesa dello sblocco dei sigilli della Pista Concordia di Regalbuto, attualmente sotto sequestro dopo i recenti fatti di cronaca. Il Moto Club Centauromenium conferma così una vocazione che unisce competizione, formazione e presenza sul territorio. L’attività sportiva rappresenta infatti soltanto una parte del progetto del club, impegnato anche in iniziative sociali ed educative rivolte alla comunità.

Tra le attività portate avanti dal Moto Club figurano i percorsi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale all’interno delle scuole, iniziative pensate per avvicinare i giovani alla cultura della guida responsabile. Parallelamente, il club sta lavorando alla progettazione di un evento di due giorni dedicato alla guida sicura, con particolare attenzione al coinvolgimento del pubblico femminile. Grande attesa anche per l’appuntamento del prossimo 22 novembre, dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Dopo il forte impatto emotivo dell’iniziativa realizzata lo scorso gennaio con la Guardia Costiera di Giardini Naxos, il Moto Club Centauromenium donerà quest’anno un oggetto simbolico alla Caserma dei Carabinieri di Taormina.

Il 22 novembre l’iniziativa contro la violenza sulle donne

L’evento sarà arricchito dal ritorno della bandiera itinerante contro la violenza sulle donne, reduce da un viaggio europeo che l’ha vista protagonista in Francia e Belgio, e da un dibattito aperto con la partecipazione delle autorità locali. I dettagli del programma saranno comunicati nelle prossime settimane. A chiudere l’anno del Moto Club Centauromenium non mancherà inoltre uno degli appuntamenti più attesi e amati: “Babbo Natale in moto”, l’iniziativa solidale che porterà doni e sorrisi ai bambini e alla comunità, confermando il forte legame del club con il territorio.

Il Direttivo e il Presidente del Moto Club Centauromenium hanno espresso profonda gratitudine a tutti i soci per l’impegno e la passione che hanno permesso al club di raggiungere risultati di prestigio nelle classifiche regionali e nazionali. Un percorso costruito grazie alla partecipazione collettiva e alla volontà di rappresentare al meglio il territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Federazione Motociclistica Italiana per la qualità organizzativa delle competizioni, agli organizzatori delle tappe stagionali e in particolare al presidente Flavio Gurrieri e al suo staff per la gestione dell’ultima e memorabile prova di Ragusa.