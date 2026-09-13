Taormina, Palazzo Corvaja torna a splendere: restaurata la storica pittura murale della Sicilia

Palazzo Corvaja torna a mostrare la sua bellezza e recupera uno dei suoi elementi più suggestivi. A Taormina è stato completato il percorso di valorizzazione di una straordinaria pittura murale a tempera raffigurante la cartografia della Sicilia, un’opera che per anni era rimasta segnata dal degrado e dall’incuria e che oggi viene restituita alla città dopo un importante intervento di recupero. A darne notizia è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha sottolineato il valore storico, culturale e identitario dell’intervento, reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Taormina e la Fondazione Bulgari. Un risultato che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per la tutela del patrimonio artistico e monumentale, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo simbolo della storia siciliana.

La rinascita della pittura murale con la cartografia della Sicilia

Per lungo tempo la preziosa pittura murale a tempera con la cartografia della Sicilia custodita all’interno di Palazzo Corvaja aveva perso parte della sua originaria bellezza a causa del trascorrere del tempo e della mancanza di adeguati interventi di conservazione. Il recupero dell’opera ha permesso di riportare alla luce dettagli e caratteristiche artistiche che rappresentano un importante tassello del patrimonio culturale di Taormina, città conosciuta in tutto il mondo per la sua storia millenaria e per la ricchezza dei suoi monumenti. “Palazzo Corvaja torna a mostrare la sua bellezza!”, ha dichiarato il sindaco Cateno De Luca, annunciando il completamento dell’intervento. “Per anni una straordinaria pittura murale a tempera con la cartografia della Sicilia è rimasta segnata dall’incuria, ma abbiamo voluto cambiare rotta e restituirle il valore che merita”, ha aggiunto il primo cittadino.

Comune di Taormina e Fondazione Bulgari insieme per valorizzare il patrimonio

Il recupero dell’opera è stato possibile attraverso l’intesa tra il Comune di Taormina e la Fondazione Bulgari, una collaborazione che il sindaco ha indicato come modello virtuoso per la tutela dei beni culturali. La sinergia tra istituzioni e soggetti privati ha consentito di intervenire su un elemento di grande valore storico e artistico, restituendo nuova luce a uno degli edifici più rappresentativi della città. “Grazie all’intesa tra il Comune di Taormina e la Fondazione Bulgari, quest’opera rinata dimostra quanto sia vincente la sinergia tra pubblico e privato quando l’obiettivo è tutelare l’identità del nostro territorio”, ha spiegato De Luca.

Palazzo Corvaja, un viaggio nella storia di Taormina

La riapertura dello sguardo su Palazzo Corvaja significa anche riportare al centro dell’attenzione un edificio che racchiude secoli di storia siciliana. Il complesso monumentale rappresenta infatti una straordinaria stratificazione architettonica, con elementi che attraversano epoche diverse: dalla torre araba del decimo secolo agli interventi successivi di epoca normanna e gotica, fino ad arrivare al ruolo politico e istituzionale che il palazzo ebbe nel corso della storia. “Restituiamo valore a un luogo unico: dalla torre araba del decimo secolo agli innesti normanni e gotici, fino al 1410, quando queste mura ospitarono il Parlamento di Sicilia”, ha ricordato il sindaco di Taormina. Proprio il riferimento al Parlamento di Sicilia del 1410 evidenzia il peso storico di Palazzo Corvaja, considerato uno dei simboli più importanti della città e uno dei luoghi capaci di raccontare il lungo percorso culturale e istituzionale dell’isola.

De Luca: “Palazzo Corvaja torna a splendere e torna ai taorminesi”

Il recupero della pittura murale rappresenta per l’amministrazione comunale un traguardo significativo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire ai cittadini un luogo che appartiene alla memoria collettiva e che può tornare a essere protagonista della vita culturale di Taormina. “Un grande risultato. Palazzo Corvaja torna a splendere e torna, come è giusto che sia, ai taorminesi”, ha concluso Cateno De Luca. La rinascita dell’opera e la valorizzazione del palazzo confermano così il ruolo centrale della cultura e della tutela dei beni storici nello sviluppo della città, rafforzando il legame tra Taormina, la sua storia e il patrimonio artistico della Sicilia.