Taormina ospiterà il G20 delle spiagge 2027: De Luca annuncia il grande appuntamento internazionale del turismo balneare

Taormina ospiterà il G20 Spiagge 2027, la X edizione del Destination Summit che riunisce le più importanti destinazioni balneari italiane. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Cateno De Luca, al termine della partecipazione della delegazione taorminese alla IX edizione dell’evento ospitato a Lignano Sabbiadoro. Una scelta che, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, è stata assunta all’unanimità dal network del G20 Spiagge e che porterà nel 2027 nella città siciliana uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati al futuro del turismo costiero italiano.

“Nel 2027 Taormina ospiterà il G20 delle spiagge!”, ha dichiarato Cateno De Luca annunciando il risultato raggiunto. “Siamo stati a Lignano Sabbiadoro per la IX edizione del G20 Spiagge – Destination Summit, dove ci siamo confrontati con le più grandi e importanti destinazioni balneari d’Italia”. L’appuntamento rappresenterà anche un momento simbolico per celebrare i dieci anni di attività della rete G20 Spiagge, proprio nella città siciliana considerata da decenni una delle capitali internazionali del turismo.

Taormina al centro del confronto sul futuro delle destinazioni balneari

Durante il summit di Lignano Sabbiadoro, il Comune di Taormina ha presentato la propria visione strategica per il rilancio e la trasformazione del modello turistico della città. Al centro del confronto ci sono stati temi come servizi urbani, mobilità, gestione del territorio, qualità dell’accoglienza e capacità di attrarre visitatori anche oltre i mesi tradizionalmente legati alla stagione estiva. De Luca ha spiegato che la città ha portato al tavolo nazionale “la nostra visione: trasformare Taormina da semplice resort di lusso a una vera destinazione d’eccellenza gestita con efficienza, puntando su servizi urbani all’altezza, regole chiare, mobilità, destagionalizzazione e rispetto per il territorio”.

L’annuncio ufficiale davanti a istituzioni e amministratori italiani ed europei

La candidatura di Taormina per il G20 Spiagge 2027 è stata ufficializzata durante i lavori del Destination Summit alla presenza di rappresentanti istituzionali, parlamentari italiani ed europei, esponenti regionali e sindaci provenienti da tutta Italia. “E sapete qual è il risultato del grande lavoro che stiamo portando avanti ogni singolo giorno?”, ha scritto il sindaco De Luca nel suo intervento. “Alla presenza di parlamentari italiani ed europei, rappresentanti regionali e sindaci di tutta Italia, è arrivato l’annuncio ufficiale: nel 2027 il G20 spiagge si terrà a Taormina”, rimarca De Luca.

De Luca: “Taormina non rincorre più nessuno, oggi guida e guarda al futuro”

Nel commentare l’assegnazione dell’evento, il sindaco Cateno De Luca ha sottolineato il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto, attribuendolo al lavoro portato avanti dalla sua amministrazione. “Una decisione assunta all’unanimità da tutto il network”, ha evidenziato il primo cittadino. “Un traguardo che mi riempie d’orgoglio e che premia la nostra città, il nostro modello di amministrazione e la nostra capacità di stare al centro della scena nazionale e internazionale”. Secondo De Luca, il 2027 sarà quindi un anno particolarmente significativo per la città: “nel 2027 celebreremo i dieci anni di questa rete fondamentale per il futuro del turismo e delle comunità costiere italiane proprio a casa nostra”. L’annuncio si chiude con una dichiarazione dal forte valore simbolico: “Taormina non rincorre più nessuno: oggi Taormina guida, progetta e guarda al futuro a testa alta”.