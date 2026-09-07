Taormina, nasce la Stazione di Posta del Distretto D32: De Luca annuncia il nuovo servizio per le persone fragili

Un nuovo servizio dedicato alle persone in condizioni di fragilità sociale entra nella rete del territorio di Taormina. È diventata realtà la Stazione di Posta del Distretto Socio-Sanitario D32, con il Comune di Taormina nel ruolo di ente capofila, un progetto che rientra nel percorso di attuazione degli interventi finanziati dal PNRR. Ad annunciare il raggiungimento dell’obiettivo è stato il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha sottolineato l’importanza del risultato e il lavoro portato avanti negli ultimi mesi per consentire la realizzazione della struttura, tra procedure amministrative, adeguamenti progettuali e scadenze da rispettare. La nuova Stazione di Posta rappresenta un tassello importante nell’ambito dei servizi sociali territoriali, con l’obiettivo di offrire supporto, orientamento e accompagnamento alle persone che attraversano momenti di difficoltà, attraverso un modello basato sull’integrazione tra istituzioni, operatori sociali e realtà del Terzo Settore.

La Stazione di Posta del Distretto D32 diventa realtà

“Abbiamo centrato un altro obiettivo importante, nei tempi e con un risultato che oggi rafforza concretamente i servizi del nostro territorio”. Con queste parole il sindaco Cateno De Luca ha annunciato il completamento del percorso che ha portato alla nascita della Stazione di Posta del Distretto Socio-Sanitario D32, una struttura destinata a rafforzare la rete di sostegno sociale nell’area di riferimento. Il progetto assume un valore particolare perché coinvolge un intero distretto e non soltanto il territorio comunale di Taormina. Il Comune, infatti, in qualità di capofila del Distretto D32, avrà il compito di coordinare un servizio pensato per rispondere alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Un intervento del PNRR tra revisioni, adeguamenti e scadenze serrate

Nel suo intervento, De Luca ha evidenziato anche la complessità del percorso amministrativo che ha accompagnato la realizzazione del progetto. “La Stazione di Posta del Distretto Socio-Sanitario D32, con Taormina Comune capofila, è una realtà. Un risultato che assume ancora più valore se pensiamo al lavoro complesso fatto in questi mesi per sostenere e rimettere in corsa i progetti del PNRR, tra revisioni, adeguamenti e scadenze serrate”. La realizzazione della struttura si inserisce dunque nel più ampio quadro degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta anche al potenziamento dei servizi sociali e alla costruzione di una rete territoriale più vicina ai cittadini. Il rispetto dei tempi e il completamento del progetto rappresentano, secondo l’amministrazione, un risultato significativo nella gestione delle risorse assegnate e nella capacità di trasformare i finanziamenti in servizi concreti.

Accoglienza, ascolto e autonomia: il nuovo modello dei servizi sociali

La Stazione di Posta nasce con una funzione precisa: offrire un punto di riferimento per chi vive situazioni di disagio e necessita di supporto. “Con questa struttura alziamo il livello dei servizi solidali che una comunità deve essere in grado di garantire a chi attraversa una situazione di fragilità, mettendo insieme accoglienza, ascolto e percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”, rimarca De Luca. Il progetto punta quindi non soltanto alla risposta alle emergenze, ma alla costruzione di percorsi personalizzati capaci di accompagnare le persone verso una maggiore autonomia e inclusione sociale. La struttura si inserisce in una visione di welfare territoriale basata sulla collaborazione tra diversi soggetti, con l’obiettivo di creare una rete più efficace e coordinata.

Taormina Comune capofila del Distretto D32: il ruolo delle istituzioni e del Terzo Settore

Nel percorso che ha portato alla nascita della nuova struttura, un ruolo centrale è stato svolto dal Distretto Socio-Sanitario D32, insieme agli operatori e ai soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio. “Taormina, da Comune capofila del Distretto D32, deve continuare a essere punto di riferimento anche su questo fronte, tenendo insieme istituzioni, servizi sociali, Terzo Settore e territorio”, aggiunge De Luca. Il sindaco ha evidenziato così la necessità di mantenere un modello fondato sulla collaborazione tra amministrazioni pubbliche, servizi sociali e organizzazioni impegnate quotidianamente nell’assistenza alle persone. La gestione integrata viene indicata come elemento fondamentale per garantire interventi più efficaci e vicini alle esigenze della comunità.

Il ringraziamento di De Luca alla Cooperativa Cuore Verde ETS e agli operatori coinvolti

Nel messaggio diffuso dal primo cittadino non è mancato un ringraziamento a tutte le realtà che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. “Il mio ringraziamento va a quanti, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, al Distretto D32, alla Cooperativa Sociale Cuore Verde ETS, agli operatori e alle professionalità coinvolte”, spiega De Luca. Un riconoscimento rivolto quindi agli uffici, agli operatori e ai soggetti che hanno lavorato alla realizzazione della Stazione di Posta, rendendo operativo un nuovo servizio destinato al territorio.

Taormina guarda ai prossimi progetti del PNRR

Con l’avvio della nuova struttura, l’amministrazione comunale guarda ora alla prosecuzione degli altri interventi legati al PNRR. “Adesso, sugli altri progetti del PNRR, continuiamo a correre”, aggiunge De Luca. Una frase che sintetizza la volontà dell’amministrazione di proseguire il percorso avviato, puntando sul completamento degli altri progetti e sul rafforzamento dei servizi pubblici a disposizione della comunità. La nascita della Stazione di Posta del Distretto D32 rappresenta quindi un nuovo tassello nella strategia di potenziamento del welfare locale, con Taormina chiamata a svolgere un ruolo centrale nella costruzione di una rete sociale sempre più strutturata e inclusiva.