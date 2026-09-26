Tajani: “vinceremo anche a Reggio Calabria, Roscioli sarà il nuovo deputato. Vannacci non mi preoccupa”

“Non sono affatto preoccupato” da Vannacci. “Vinceremo anche in Calabria. Roscioli sarà da lunedì il nuovo deputato della Repubblica”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia, rispondendo a una domanda in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 settembre. Il leader azzurro ha parlato del Generale e del suo nuovo partito, Futuro Nazionale, che per la prima volta correrà in una tornata elettorale – in solitaria – dopo la candidatura dell’ex forzista Mimmo Giannetta.