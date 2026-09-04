Tajani celebra la forza del centrodestra: “dal 1994 siamo una coalizione stabile, fondata su lealtà e amicizia”

La stabilità della coalizione di centrodestra e il rapporto tra le forze politiche che la compongono sono al centro dell’intervento di Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, intervenuto in video collegamento alla manifestazione organizzata a Bari per celebrare i quattro anni di legislatura. Nel suo messaggio, Tajani ha rivendicato il percorso comune del centrodestra italiano, sottolineando come la coalizione rappresenti, a suo giudizio, un modello politico fondato non soltanto su accordi elettorali, ma anche su rapporti personali e valori condivisi.

“La forza del centrodestra e’ proprio questa: e’ dal 1994 che siamo una coalizione stabile di governo dove prevalgono i principi di lealta’, di correttezza, di amicizia e di fedelta’ nei confronti degli elettori”. Un passaggio che arriva nel giorno in cui la maggioranza celebra la durata dell’attuale esperienza di governo e rilancia il tema della continuità politica come elemento distintivo rispetto alla tradizionale instabilità degli esecutivi italiani.

Tajani: “non siamo soltanto un insieme di partiti”

Nel suo intervento alla kermesse pugliese, il leader di Forza Italia ha insistito sulla dimensione umana e politica del rapporto tra gli alleati del centrodestra. Secondo Tajani, la solidità della coalizione non deriverebbe esclusivamente dalla condivisione di programmi e obiettivi politici, ma anche dalla presenza di un rapporto di fiducia tra i suoi protagonisti. “Non siamo soltanto un insieme di partiti in grado di avere dei rapporti personali solidi, ma ma c’e’ anche un sentimento di amicizia forte tra di noi”. Il vicepremier ha quindi evidenziato come questo elemento possa incidere anche sulla capacità di affrontare le sfide politiche e istituzionali. “E questo, quando si combattono battaglie politiche, sapere che al tuo fianco c’e’ un amico o un’amica leale significa che tu vuoi combattere con piu’ sicurezza e con piu’ forza e i risultati da raggiungere diventano ancora piu’ facili”.