Taiji Mountain Fest – Calabria 2026: l’evento che lega Gambarie all’Oriente con un monaco shaolin di fama internazionale

Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze – Hotel Centrale, Gambarie d’Aspromonte, si terrà la conferenza stampa di apertura del Taiji Mountain Fest – Calabria 2026. L’incontro rappresenterà il momento inaugurale di un percorso che, dal 25 al 27 settembre, porterà a Gambarie maestri, praticanti, famiglie e appassionati, costruendo intorno alle discipline orientali un progetto più ampio dedicato a benessere, sport, cultura, natura e valorizzazione del territorio.

Uno degli obiettivi centrali del Taiji Mountain Fest è infatti utilizzare l’evento come strumento di promozione turistica di Gambarie e dell’Aspromonte, facendo conoscere il territorio anche a un pubblico esterno ai tradizionali circuiti delle arti marziali.

La campagna di comunicazione sviluppata nelle ultime settimane ha già prodotto una diffusione significativa, attraverso decine di pubblicazioni e rilanci editoriali, attività social e campagne digitali, coinvolgendo pubblico e testate non soltanto in Calabria, ma anche in Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata e altre aree d’Italia.

Considerando la diffusione potenziale delle testate coinvolte, le campagne digitali, i social e i relativi rilanci, la visibilità complessiva generata può essere stimata nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di contatti potenziali, con una comunicazione nella quale Gambarie e l’Aspromonte sono stati costantemente associati all’esperienza proposta dal Festival.

Due protagonisti dal profilo internazionale a Gambarie

Particolare valore assume la presenza di Shi Yan Ti, Monaco Shaolin di 34ª generazione, esponente di una tradizione conosciuta in tutto il mondo e figura capace di rappresentare il legame tra pratica marziale, disciplina interiore, movimento e ricerca dell’equilibrio. La sua presenza in Calabria costituisce uno degli elementi più distintivi del Festival e un’occasione rara di incontro diretto con la cultura Shaolin.

Accanto a lui sarà protagonista il M° Gianfranco Pace, fondatore dell’ITKA – International Taijiquan Kung Fu Association e autorevole interprete del Taijiquan stile Chen, con un percorso di insegnamento e divulgazione sviluppato anche in ambito internazionale.

Portare contemporaneamente a Gambarie personalità di questo livello significa anche trasformare l’attrattività delle discipline orientali in uno strumento per far conoscere un territorio, creando nuove connessioni tra cultura, benessere, turismo esperienziale e natura.

Il dibattito: benessere immersivo, discipline olistiche e territorio

La conferenza non sarà quindi soltanto la presentazione ufficiale del Festival. Uno spazio importante sarà dedicato a un momento di confronto sul valore dell’esperienza immersiva e delle discipline olistiche quando vengono vissute all’interno di un ambiente naturale di particolare forza e identità come l’Aspromonte.

Il dibattito vuole mettere in relazione movimento, respirazione, consapevolezza, benessere psicofisico e contatto con la natura, interrogandosi anche su come queste esperienze possano contribuire alla costruzione di una nuova proposta di fruizione e promozione del territorio.

L’Aspromonte diventa così non semplicemente lo scenario nel quale si svolge il Festival, ma parte integrante dell’esperienza. È proprio questa relazione tra discipline olistiche, benessere immersivo, ambiente e valorizzazione territoriale che vorremmo approfondire insieme ai Maestri, agli ospiti, ai rappresentanti istituzionali e agli operatori dell’informazione.

Per questo motivo la vostra presenza sarebbe per noi particolarmente importante, non soltanto per raccontare l’evento, ma per contribuire ad amplificare un confronto che riguarda le potenzialità di Gambarie e dell’Aspromonte come destinazione capace di unire natura, sport, cultura e benessere.