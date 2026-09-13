Svezia al voto, sfida decisiva per il futuro del Paese: la sinistra punta al ritorno, la destra sogna il governo

La Svezia è chiamata alle urne per una delle elezioni parlamentari più combattute degli ultimi anni. I seggi elettorali hanno aperto questa mattina alle 8:00 e resteranno aperti fino alle 20:00, quando sono attesi i primi exit poll. Il voto potrebbe segnare una svolta politica per il Paese scandinavo, con due scenari principali sul tavolo: il possibile ritorno al potere della sinistra oppure l’ingresso, per la prima volta, della destra al governo. Gli elettori svedesi sono chiamati a scegliere il nuovo Parlamento in un clima di grande equilibrio tra i due principali schieramenti. Il risultato finale potrebbe ridisegnare la guida politica della Svezia e determinare nuovi assetti nella maggioranza parlamentare.

Elezioni in Svezia, una sfida tra blocco progressista e centrodestra

La tornata elettorale vede contrapposti due grandi blocchi. Da una parte il fronte progressista guidato dai socialdemocratici, storicamente la forza politica dominante della Svezia, che punta a riconquistare il governo. Dall’altra il blocco di centrodestra che sostiene l’attuale linea politica e che potrebbe rafforzare il proprio peso grazie alla crescita dei Democratici Svedesi, formazione della destra nazionalista. La campagna elettorale è stata caratterizzata da temi particolarmente sensibili per la società svedese, tra cui sicurezza, immigrazione, criminalità organizzata, costo della vita ed energia. Questioni che negli ultimi anni hanno modificato profondamente il dibattito politico nazionale, spostando l’attenzione verso posizioni più dure rispetto al passato.

L’incognita della destra: possibile ingresso storico al governo

Il principale elemento di novità di queste elezioni riguarda il possibile ingresso dei Democratici Svedesi all’interno del governo. Il partito, guidato da Jimmie Åkesson, negli ultimi anni ha aumentato il proprio consenso e ha assunto un ruolo sempre più centrale nello scenario politico nazionale. Un eventuale ingresso della formazione nell’esecutivo rappresenterebbe una svolta storica per la Svezia, che finora aveva mantenuto una netta distanza dalle forze considerate più radicali. Il partito ha già avuto un ruolo importante nel sostenere la maggioranza di centrodestra, ma questa volta punta a un coinvolgimento diretto nelle responsabilità di governo.