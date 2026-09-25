Suppletive, Toscano (DSP) durissimo dopo i comizi di Vannacci e Cannizzaro: “buzzurri mediocri e volgari, io mi vergogno”

“Mi rivolgo agli astensionisti, intanto, anche se mi rendo conto della scarsa qualità di questa politica, che induce molti a rimanere a casa. Si parla di un’elezione per il Parlamento e noi in Parlamento vogliamo portare temi nuovi, come quello energetico, l’emigrazione, dobbiamo riaprire gli ospedali e smetterla di pensare alla Legge di Bilancio”. Così Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, a margine del suo comizio elettorale di chiusura della campagna.

Pesanti le stoccate di Toscano a Vannacci e Cannizzaro, protagonisti di due comizi molto forti, orientati su insulti e parolacce: “lo avete visto ieri? Salire in piazza e aizzare le folle, utilizzando epiteti vergognosi, alimenta su di noi una certa narrazione macchiettistica. Io, pur essendo orgoglioso di essere calabrese, mi vergogno di una classe dirigente di questo tipo. Eppure vengono definite figure prestigiose. Qualcuno di voi ha capito quali sono le differenze sostanziali tra questi? E’ troppo facile prendersela con quattro buzzurri che dicono parolacce dal palco, non voglio sparare sulla croce rossa. Gente così mediocre e volgare può competere solo in un campo in cui gli altri sono come loro”.