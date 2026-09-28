Suppletive, stoccata di D’Aleo a Vannacci: “più che una Sassonia mi sembra una Waterloo”

“Beh più che una Sassonia mi sembra una Waterloo. Non parliamo dell’affluenza, si deve discutere sui votanti perché, in fine, conta chi vota non chi non si scomoda. Vannacci con il proprio luogotenente (l’On. Furgiuele) pensavano di vincere, poi di prendere oltre il 20%, poi, nelle ultime dichiarazioni di fermarsi al 10%. Futuro Nazionale fa, evidentemente, flop perché per un candidato (l’On. Giannetta) che nelle precedenti elezioni (da solo) ha preso oltre 10.000 preferenze ed oggi si ferma a poco più di 8.000, le cose sono due: o l’On. Giannetta ha perso 2.000 sostenitori e Futuro Nazionale non ne ha proprio, oppure questi 8.000 sono di FN e lui li ha persi tutti. In ogni caso, da qualunque punto la si guardi è una cocente sconfitta”. Così Francesco D’Aleo, ex tesserato di Futuro Nazionale Reggio Calabria, commenta il risultato del partito di Roberto Vannacci alle elezioni suppletive, che hanno portato alla vittoria di Roscioli.

“Detto questo, è chiaro ed evidente che la politica spocchiosa del segretario regionale che, non solo ha imposto un candidato non reggino, ma ha incaricato della campagna elettorale (fallimentare) il cognato, non ha ripagato, anzi. I numerosi comitati, che oltre a qualche articoletto apparso sulla stampa, conferenze con poche decine di partecipanti, foto di vecchi politici che al netto hanno il proprio voto (forse neanche) sono ininfluenti, muovono poche decine di voti. Mi piacerebbe sapere: i comitati che sono stati fondati poche settimane fa, a seguito di scissioni da altri comitati, quanti voti hanno convogliato? Nessuno, e sapete perché? Perché sono contenitori vuoti, non hanno obiettivi, non hanno una formazione, non hanno una classe dirigente. Molti iscritti ai comitati hanno la stessa email e lo stesso numero di telefono”.

“Conoscendo i rappresentanti locali, perché ci sono stato dentro, diranno che è una vittoria, ma si guardi bene che prendere il 10% in una corsa a 4, corrisponde in un’elezione ‘normale’ al 3/4%… questo sarà il peso di FN” ha concluso.