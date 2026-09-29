Suppletive, Simone Leoni (Forza Italia Giovani): “un centrodestra che fa perno sul berlusconismo è un centrodestra vincente”

“Da parte mia e di tutti i giovani di Forza Italia voglio congratularmi con Fabio Roscioli per la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Reggio Calabria”. Lo dichiara Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani. “Un ringraziamento al sindaco Francesco Cannizzaro, al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al presidente del consiglio comunale Federico Milia e a tutta la squadra di Forza Italia Calabria, con un pensiero particolare ai tanti ragazzi del movimento giovanile calabrese che hanno contribuito con passione a questo risultato”, aggiunge.

“Questa straordinaria vittoria – prosegue – rafforzata, peraltro, dall’affluenza più alta mai registrata per un’elezione suppletiva non abbinata ad altre tornate elettorali – dimostra che, se il centrodestra vuole continuare a vincere e a governare, non deve inseguire gli estremismi, ma allargare sempre di più il proprio campo al centro, puntando sui valori popolari, liberali ed europeisti che Forza Italia rappresenta. Un centrodestra che fa perno sul berlusconismo è un centrodestra vincente”.